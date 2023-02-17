https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852711029.html

В Австрии обвинили Зеленского в тоталитаризме

В Австрии обвинили Зеленского в тоталитаризме - РИА Новости, 17.02.2023

В Австрии обвинили Зеленского в тоталитаризме

Австрийское издание Exxpress уличило президента Украины Владимира Зеленского в тоталитаризме после блокировки аккаунта американского журналиста Такера Карлсона... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:53

2023-02-17T15:53

2023-02-17T16:11

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австрия

россия

владимир зеленский

такер карлсон

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Австрийское издание Exxpress уличило президента Украины Владимира Зеленского в тоталитаризме после блокировки аккаунта американского журналиста Такера Карлсона и запрета на импорт произведений Льва Толстого.Журналисты предположили, что действия в отношении Такера Карлсона связаны с тем, что у телезвезды уже более 400 000 украинских подписчиков, и они слышат комментарии об Украине, которые абсолютно не нравятся руководству страны.Exxpress также напомнил, что это не первый случай жесткой цензуры на Украине. Зеленский уже запретил ввоз российской "пропагандистской литературы" и приказал уничтожить более ста миллионов книг.Пресс-служба горсовета Киева в июле 2022 года сообщила о разработанном проекте решения, которым планируется запретить публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в столице Украины, в том числе книг, спектаклей и концертов. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявлял, что студентам следует отказаться от употребления русского языка в стенах высших учебных заведений.Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что власти украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения.

https://ria.ru/20230216/zelenskiy-1852491938.html

https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851670995.html

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в мире, украина, австрия, россия, владимир зеленский, такер карлсон