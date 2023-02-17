15:53 17.02.2023 (обновлено: 16:11 17.02.2023)
В Австрии обвинили Зеленского в тоталитаризме
Exxpress: Зеленский движется к тоталитаризму, запрещая Telegram Карлсона и книги Толстого
© AP Photo / Peter NichollsПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Peter Nicholls
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Австрийское издание Exxpress уличило президента Украины Владимира Зеленского в тоталитаризме после блокировки аккаунта американского журналиста Такера Карлсона и запрета на импорт произведений Льва Толстого.
"Киевский режим, должно быть, находится под большим давлением – иначе нельзя объяснить, почему Владимир Зеленский заблокировал Telegram-канал звезды Fox News и запретил ввоз российских книг, "распространяющих пропаганду агрессора", — пишет издание.
Журналисты предположили, что действия в отношении Такера Карлсона связаны с тем, что у телезвезды уже более 400 000 украинских подписчиков, и они слышат комментарии об Украине, которые абсолютно не нравятся руководству страны.
Exxpress также напомнил, что это не первый случай жесткой цензуры на Украине. Зеленский уже запретил ввоз российской "пропагандистской литературы" и приказал уничтожить более ста миллионов книг.
16 февраля, 17:54В Киеве потребовали от Зеленского изменить отношение к Путину
Пресс-служба горсовета Киева в июле 2022 года сообщила о разработанном проекте решения, которым планируется запретить публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в столице Украины, в том числе книг, спектаклей и концертов. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявлял, что студентам следует отказаться от употребления русского языка в стенах высших учебных заведений.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что власти украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения.