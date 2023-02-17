Рейтинг@Mail.ru
В Австрии обвинили Зеленского в тоталитаризме - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852711029.html
В Австрии обвинили Зеленского в тоталитаризме
В Австрии обвинили Зеленского в тоталитаризме - РИА Новости, 17.02.2023
В Австрии обвинили Зеленского в тоталитаризме
Австрийское издание Exxpress уличило президента Украины Владимира Зеленского в тоталитаризме после блокировки аккаунта американского журналиста Такера Карлсона... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:53
2023-02-17T16:11
в мире
украина
австрия
россия
владимир зеленский
такер карлсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850781809_794:0:3072:1282_1920x0_80_0_0_950c9158e637557491721f51a141c9dc.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Австрийское издание Exxpress уличило президента Украины Владимира Зеленского в тоталитаризме после блокировки аккаунта американского журналиста Такера Карлсона и запрета на импорт произведений Льва Толстого.Журналисты предположили, что действия в отношении Такера Карлсона связаны с тем, что у телезвезды уже более 400 000 украинских подписчиков, и они слышат комментарии об Украине, которые абсолютно не нравятся руководству страны.Exxpress также напомнил, что это не первый случай жесткой цензуры на Украине. Зеленский уже запретил ввоз российской "пропагандистской литературы" и приказал уничтожить более ста миллионов книг.Пресс-служба горсовета Киева в июле 2022 года сообщила о разработанном проекте решения, которым планируется запретить публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в столице Украины, в том числе книг, спектаклей и концертов. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявлял, что студентам следует отказаться от употребления русского языка в стенах высших учебных заведений.Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что власти украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения.
https://ria.ru/20230216/zelenskiy-1852491938.html
https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851670995.html
украина
австрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850781809_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1dc5a3596d8db5ff0fc7c1ac5cd472e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, австрия, россия, владимир зеленский, такер карлсон
В мире, Украина, Австрия, Россия, Владимир Зеленский, Такер Карлсон
15:53 17.02.2023 (обновлено: 16:11 17.02.2023)
 
В Австрии обвинили Зеленского в тоталитаризме

Exxpress: Зеленский движется к тоталитаризму, запрещая Telegram Карлсона и книги Толстого

© AP Photo / Peter NichollsПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Peter Nicholls
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Австрийское издание Exxpress уличило президента Украины Владимира Зеленского в тоталитаризме после блокировки аккаунта американского журналиста Такера Карлсона и запрета на импорт произведений Льва Толстого.
"Киевский режим, должно быть, находится под большим давлением – иначе нельзя объяснить, почему Владимир Зеленский заблокировал Telegram-канал звезды Fox News и запретил ввоз российских книг, "распространяющих пропаганду агрессора", — пишет издание.
Журналисты предположили, что действия в отношении Такера Карлсона связаны с тем, что у телезвезды уже более 400 000 украинских подписчиков, и они слышат комментарии об Украине, которые абсолютно не нравятся руководству страны.
Exxpress также напомнил, что это не первый случай жесткой цензуры на Украине. Зеленский уже запретил ввоз российской "пропагандистской литературы" и приказал уничтожить более ста миллионов книг.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 17:54
В Киеве потребовали от Зеленского изменить отношение к Путину
Пресс-служба горсовета Киева в июле 2022 года сообщила о разработанном проекте решения, которым планируется запретить публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в столице Украины, в том числе книг, спектаклей и концертов. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявлял, что студентам следует отказаться от употребления русского языка в стенах высших учебных заведений.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что власти украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения.
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 12:49
Глава МИД Австрии призвал выдавать визы российским политикам под санкциями
 
В миреУкраинаАвстрияРоссияВладимир ЗеленскийТакер Карлсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала