https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852694234.html

Зеленскому не надо будет вести никаких переговоров, считает Медведев

Зеленскому не надо будет вести никаких переговоров, считает Медведев - РИА Новости, 17.02.2023

Зеленскому не надо будет вести никаких переговоров, считает Медведев

Владимиру Зеленскому, отказывающемуся вести переговоры с Россией, и не надо будет их вести — надо будет просто подписать то, что ему скажут, заявил заместитель... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:03

2023-02-17T15:03

2023-02-17T16:06

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

в мире

дмитрий медведев

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимиру Зеленскому, отказывающемуся вести переговоры с Россией, и не надо будет их вести — надо будет просто подписать то, что ему скажут, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Верховный украинский клоун снова брякнул, что он не будет вести переговоры с Президентом России. Не ново, но есть нюанс, о котором он вчера умолчал, хотя отлично его понимает. Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут", - написал Медведев в своем телеграм-канале.При этом он считает, что "цена этой бумаги будет невысока". "Можно вспомнить Минские соглашения, подписанные предыдущим ковёрным. Всякий новый паяц в Киеве обычно аннулирует наследство предшественника и начинает свою цирковую программу заново", - добавил зампред Совбеза.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230213/sobytie-1851617523.html

https://ria.ru/20230216/ukraina-1852490752.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир зеленский, в мире, дмитрий медведев, россия, украина, ситуация в днр и лнр