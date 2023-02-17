09:32 17.02.2023 (обновлено: 12:50 17.02.2023)
Обращение Зеленского на Берлинале шокировало немцев
Читатели немецкой Die Welt возмутились обращением Зеленского на кинофестивале Берлинале
© AP Photo / Markus SchreiberВыступление президента Украины Владимира Зеленского на открытии международного кинофестиваля в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на открытии международного кинофестиваля в Берлине
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают выступление президента Украины Владимира Зеленского на открытии международного Берлинского кинофестиваля.
В нем украинский лидер призвал кинематографистов и артистов однозначно заявить о поддержке Украины, подчеркнув, что в таких обстоятельствах и в такие времена искусство не может быть нейтральным.
В нем украинский лидер призвал кинематографистов и артистов однозначно заявить о поддержке Украины, подчеркнув, что в таких обстоятельствах и в такие времена искусство не может быть нейтральным.
"Нет такого события, где бы Зеленский не радовал нас своими нравоучительными речами. <…> Жизнь продолжается, и не всегда Украина должна играть первую скрипку", — написал один из комментаторов.
"Есть ли на Западе еще какое-нибудь мероприятие, куда комика из Украины не приглашают?" — спросил другой.
"Завтра в детском саду будет праздник по случаю дня рождения. Могу ли я рассчитывать на выступление Зеленского?" — сыронизировал третий.
"Золотой медведь" достается Зеленскому как лучшему политическому актеру", — добавил еще один пользователь.
"Когда я увидел его на экране, то сразу нажал кнопку на пульте. Как хорошо, что можно еще сделать это самостоятельно", — заключил читатель.
Зеленский зачастую выступает в режиме онлайн на кинофестивалях, вручениях премий артистам и тому подобных мероприятиях. Так, только за последние недели он обращался к участникам церемонии "Золотой глобус" и вручения премии "Грэмми".