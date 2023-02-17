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Обращение Зеленского на Берлинале шокировало немцев - РИА Новости, 17.02.2023
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Обращение Зеленского на Берлинале шокировало немцев
Обращение Зеленского на Берлинале шокировало немцев - РИА Новости, 17.02.2023
Обращение Зеленского на Берлинале шокировало немцев
Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают выступление президента Украины Владимира Зеленского на открытии международного Берлинского кинофестиваля. В... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T09:32
2023-02-17T12:50
украина
владимир зеленский
в мире
берлин (город)
германия
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают выступление президента Украины Владимира Зеленского на открытии международного Берлинского кинофестиваля. В нем украинский лидер призвал кинематографистов и артистов однозначно заявить о поддержке Украины, подчеркнув, что в таких обстоятельствах и в такие времена искусство не может быть нейтральным. "Нет такого события, где бы Зеленский не радовал нас своими нравоучительными речами. &lt;…&gt; Жизнь продолжается, и не всегда Украина должна играть первую скрипку", — написал один из комментаторов. "Есть ли на Западе еще какое-нибудь мероприятие, куда комика из Украины не приглашают?" — спросил другой. "Завтра в детском саду будет праздник по случаю дня рождения. Могу ли я рассчитывать на выступление Зеленского?" — сыронизировал третий. "Золотой медведь" достается Зеленскому как лучшему политическому актеру", — добавил еще один пользователь. "Когда я увидел его на экране, то сразу нажал кнопку на пульте. Как хорошо, что можно еще сделать это самостоятельно", — заключил читатель. Зеленский зачастую выступает в режиме онлайн на кинофестивалях, вручениях премий артистам и тому подобных мероприятиях. Так, только за последние недели он обращался к участникам церемонии "Золотой глобус" и вручения премии "Грэмми".
https://ria.ru/20230217/ukraina-1852577207.html
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украина, владимир зеленский, в мире, берлин (город), германия
Украина, Владимир Зеленский, В мире, Берлин (город), Германия
09:32 17.02.2023 (обновлено: 12:50 17.02.2023)
 
Обращение Зеленского на Берлинале шокировало немцев

Читатели немецкой Die Welt возмутились обращением Зеленского на кинофестивале Берлинале

© AP Photo / Markus SchreiberВыступление президента Украины Владимира Зеленского на открытии международного кинофестиваля в Берлине
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на открытии международного кинофестиваля в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на открытии международного кинофестиваля в Берлине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают выступление президента Украины Владимира Зеленского на открытии международного Берлинского кинофестиваля.

В нем украинский лидер призвал кинематографистов и артистов однозначно заявить о поддержке Украины, подчеркнув, что в таких обстоятельствах и в такие времена искусство не может быть нейтральным.
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"Нет такого события, где бы Зеленский не радовал нас своими нравоучительными речами. <…> Жизнь продолжается, и не всегда Украина должна играть первую скрипку", — написал один из комментаторов.
"Есть ли на Западе еще какое-нибудь мероприятие, куда комика из Украины не приглашают?" — спросил другой.
"Завтра в детском саду будет праздник по случаю дня рождения. Могу ли я рассчитывать на выступление Зеленского?" — сыронизировал третий.
"Золотой медведь" достается Зеленскому как лучшему политическому актеру", — добавил еще один пользователь.
"Когда я увидел его на экране, то сразу нажал кнопку на пульте. Как хорошо, что можно еще сделать это самостоятельно", — заключил читатель.
Зеленский зачастую выступает в режиме онлайн на кинофестивалях, вручениях премий артистам и тому подобных мероприятиях. Так, только за последние недели он обращался к участникам церемонии "Золотой глобус" и вручения премии "Грэмми".
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