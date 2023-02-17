https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852586856.html

Обращение Зеленского на Берлинале шокировало немцев

Обращение Зеленского на Берлинале шокировало немцев - РИА Новости, 17.02.2023

Обращение Зеленского на Берлинале шокировало немцев

Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают выступление президента Украины Владимира Зеленского на открытии международного Берлинского кинофестиваля. В... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T09:32

2023-02-17T09:32

2023-02-17T12:50

украина

владимир зеленский

в мире

берлин (город)

германия

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают выступление президента Украины Владимира Зеленского на открытии международного Берлинского кинофестиваля. В нем украинский лидер призвал кинематографистов и артистов однозначно заявить о поддержке Украины, подчеркнув, что в таких обстоятельствах и в такие времена искусство не может быть нейтральным. "Нет такого события, где бы Зеленский не радовал нас своими нравоучительными речами. <…> Жизнь продолжается, и не всегда Украина должна играть первую скрипку", — написал один из комментаторов. "Есть ли на Западе еще какое-нибудь мероприятие, куда комика из Украины не приглашают?" — спросил другой. "Завтра в детском саду будет праздник по случаю дня рождения. Могу ли я рассчитывать на выступление Зеленского?" — сыронизировал третий. "Золотой медведь" достается Зеленскому как лучшему политическому актеру", — добавил еще один пользователь. "Когда я увидел его на экране, то сразу нажал кнопку на пульте. Как хорошо, что можно еще сделать это самостоятельно", — заключил читатель. Зеленский зачастую выступает в режиме онлайн на кинофестивалях, вручениях премий артистам и тому подобных мероприятиях. Так, только за последние недели он обращался к участникам церемонии "Золотой глобус" и вручения премии "Грэмми".

https://ria.ru/20230217/ukraina-1852577207.html

https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html

украина

берлин (город)

германия

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украина, владимир зеленский, в мире, берлин (город), германия