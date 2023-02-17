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В Японии не сочли сбой запуска ракеты Н3 неудачей - РИА Новости, 17.02.2023
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В Японии не сочли сбой запуска ракеты Н3 неудачей
В Японии не сочли сбой запуска ракеты Н3 неудачей - РИА Новости, 17.02.2023
В Японии не сочли сбой запуска ракеты Н3 неудачей
Японское аэрокосмическое агентство JAXA не считает неудачей несостоявшийся запуск новой ракеты H3, заявил главный руководитель проекта Масаси Окада на... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:37
2023-02-17T11:37
в мире
япония
космос
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ТОКИО, 17 фев – РИА Новости. Японское аэрокосмическое агентство JAXA не считает неудачей несостоявшийся запуск новой ракеты H3, заявил главный руководитель проекта Масаси Окада на пресс-конференции. "Мы не считаем, что это неудача", - сказал он, но добавил, что агентство "воспринимает отмену запуска как очень серьезное происшествие". Окада пояснил, что системы ракеты выявили сбой, не был подан сигнал запуска твердотопливного ускорителя. Министерство образования, науки и культуры, курирующее космическую отрасль, заявило газете "Санкэй", что, поскольку "решение о прекращении было принято до запуска", "это не неудача, а прерывание запуска". Как ожидается, новый запуск может состояться до конца марта. Старт новой ракеты был назначен на 10.37 по местному времени (04.37 мск). После окончания обратного отсчета произошло зажигание в главном двигателе, однако твердотопливные ускорители не сработали. Запуск планировался на 13 февраля, но был отложен на 15 февраля из-за выявленных неполадок в системе управления полетом. Система отвечает за изменение положения ракеты в зависимости от ветра. Провести запуск ракеты 15 февраля не позволили погодные условия. Ракета Н3 должна заменить используемые сейчас Н2А. Н3 способна нести в 1,3 раза больше грузов, чем Н2А, а расходы на запуск вполовину меньше, чем для Н2А. Разработка была начата 9 лет назад и обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в 200 миллиардов иен (1,5 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20230215/tomagavk-1852059991.html
https://ria.ru/20230214/mks-1851894857.html
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в мире, япония, космос
В мире, Япония, Космос
11:37 17.02.2023
 
В Японии не сочли сбой запуска ракеты Н3 неудачей

Японское аэрокосмическое агентство JAXA не сочло сбой запуска ракеты Н3 неудачей

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 17 фев – РИА Новости. Японское аэрокосмическое агентство JAXA не считает неудачей несостоявшийся запуск новой ракеты H3, заявил главный руководитель проекта Масаси Окада на пресс-конференции.
"Мы не считаем, что это неудача", - сказал он, но добавил, что агентство "воспринимает отмену запуска как очень серьезное происшествие".
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Окада пояснил, что системы ракеты выявили сбой, не был подан сигнал запуска твердотопливного ускорителя.
Министерство образования, науки и культуры, курирующее космическую отрасль, заявило газете "Санкэй", что, поскольку "решение о прекращении было принято до запуска", "это не неудача, а прерывание запуска".
Как ожидается, новый запуск может состояться до конца марта.
Старт новой ракеты был назначен на 10.37 по местному времени (04.37 мск). После окончания обратного отсчета произошло зажигание в главном двигателе, однако твердотопливные ускорители не сработали.
Запуск планировался на 13 февраля, но был отложен на 15 февраля из-за выявленных неполадок в системе управления полетом. Система отвечает за изменение положения ракеты в зависимости от ветра. Провести запуск ракеты 15 февраля не позволили погодные условия.
Ракета Н3 должна заменить используемые сейчас Н2А. Н3 способна нести в 1,3 раза больше грузов, чем Н2А, а расходы на запуск вполовину меньше, чем для Н2А. Разработка была начата 9 лет назад и обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в 200 миллиардов иен (1,5 миллиарда долларов).
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