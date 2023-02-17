Глава Мюнхенской конференции рассказал о попытках Запада впечатлить Путина
Глава Мюнхенской конференции Хойсген: Запад безуспешно хотел впечатлить Путина год назад
© Фото : Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz (gemeinnützige) GmbHОнлайн-сессия Мюнхенской конференции по безопасности
Онлайн-сессия Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Прошлогодняя Мюнхенская конференция по безопасности была призвана "впечатлить" президента Российской Федерации Владимира Путина в единстве Запада, но этого не произошло, заявил в пятницу глава форума Кристоф Хойсген.
Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует РФ, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции - кризис на Украине. На прошлогодней конференции в Мюнхене Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия.
"Двадцатого февраля 2022 года прошлая Мюнхенская конференция по безопасности завершилась. У нас были проблески надежды, что Владимира Путина впечатлит единство интернационального сообщества, которая здесь демонстрировалась", - сообщил Хойсген в своей вступительной беседе, транслировавшейся на сайте конференции.
По признанию председателя конференции, этого не произошло - пару дней спустя после Мюнхенской конференции начался конфликт на Украине.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.