https://ria.ru/20230217/zapad-1852781552.html

Глава Мюнхенской конференции рассказал о попытках Запада впечатлить Путина

Глава Мюнхенской конференции рассказал о попытках Запада впечатлить Путина - РИА Новости, 17.02.2023

Глава Мюнхенской конференции рассказал о попытках Запада впечатлить Путина

Прошлогодняя Мюнхенская конференция по безопасности была призвана "впечатлить" президента Российской Федерации Владимира Путина в единстве Запада, но этого не... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T20:05

2023-02-17T20:05

2023-02-17T20:05

в мире

россия

украина

владимир путин

мюнхенская конференция по безопасности

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598492166_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_78cb8f571e9cd618625217cbdc90ae3a.jpg

БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Прошлогодняя Мюнхенская конференция по безопасности была призвана "впечатлить" президента Российской Федерации Владимира Путина в единстве Запада, но этого не произошло, заявил в пятницу глава форума Кристоф Хойсген. Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует РФ, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции - кризис на Украине. На прошлогодней конференции в Мюнхене Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия. "Двадцатого февраля 2022 года прошлая Мюнхенская конференция по безопасности завершилась. У нас были проблески надежды, что Владимира Путина впечатлит единство интернационального сообщества, которая здесь демонстрировалась", - сообщил Хойсген в своей вступительной беседе, транслировавшейся на сайте конференции. По признанию председателя конференции, этого не произошло - пару дней спустя после Мюнхенской конференции начался конфликт на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230217/dialog-1852732975.html

https://ria.ru/20230217/doverie-1852770443.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, владимир путин, мюнхенская конференция по безопасности, европа