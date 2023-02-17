https://ria.ru/20230217/zakon-1852689946.html

Путин подписал закон об интеграции новых регионов в систему образования

Путин подписал закон об интеграции новых регионов в систему образования - РИА Новости, 17.02.2023

Путин подписал закон об интеграции новых регионов в систему образования

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на интеграцию систем образования и научной деятельности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:47

2023-02-17T14:47

2023-02-17T14:47

россия

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

госдума рф

образование - общество

херсонская область

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на интеграцию систем образования и научной деятельности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в правовую систему Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, устанавливаются нормы, обеспечивающие соответствие образовательных и образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий, соответствие прав обучающихся, приведение деятельности образовательных организаций, научных организаций на новых территориях в соответствие с законодательством России. Также документом устанавливаются особенности организации государственной итоговой аттестации (ГИА) и приема на обучение, признание образования, образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий, полученных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до дня их принятия в Российскую Федерацию. Кроме того, законом устанавливается, что организации, осуществляющие образовательную деятельность на территориях новых регионов, будут осуществлять образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам на основе временной лицензии на осуществление образовательной деятельности, предоставляемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, в порядке, установленном правительством РФ. Документ также устанавливает основания и порядок внесения изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности. Временная лицензия будет действовать до получения лицензии на осуществление образовательной деятельности с бессрочным сроком действия, но не позднее чем до 1 января 2026 года. Законом предлагается предоставить право выбора учащимся поступить в любые вузы России на обучение по программам бакалавриата и специалитета по результатам вступительных испытаний или ЕГЭ, а по программам магистратуры, в аспирантуру, ординатуру - по результатам вступительных испытаний. Уточняется, что отчисленные из образовательных организаций на присоединенных территориях либо прекративших деятельность иностранных филиалов на этих территориях смогут доучиться за счет бюджетных средств независимо от того, обучались ли они ранее платно или бесплатно. Как ранее отмечали в Госдуме, преподаватели из новых субъектов РФ до 1 сентября 2024 года будут освобождены от прохождения аттестации.

https://ria.ru/20230118/pedagogi-1845711762.html

https://sn.ria.ru/20230217/ushinskiy-1852515396.html

https://sn.ria.ru/20230217/god_pedagoga-1852674049.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, госдума рф, образование - общество, херсонская область , запорожская область