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Путин подписал закон об интеграции новых регионов в систему образования - РИА Новости, 17.02.2023
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Путин подписал закон об интеграции новых регионов в систему образования
Путин подписал закон об интеграции новых регионов в систему образования - РИА Новости, 17.02.2023
Путин подписал закон об интеграции новых регионов в систему образования
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на интеграцию систем образования и научной деятельности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:47
2023-02-17T14:47
россия
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
госдума рф
образование - общество
херсонская область
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на интеграцию систем образования и научной деятельности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в правовую систему Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, устанавливаются нормы, обеспечивающие соответствие образовательных и образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий, соответствие прав обучающихся, приведение деятельности образовательных организаций, научных организаций на новых территориях в соответствие с законодательством России. Также документом устанавливаются особенности организации государственной итоговой аттестации (ГИА) и приема на обучение, признание образования, образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий, полученных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до дня их принятия в Российскую Федерацию. Кроме того, законом устанавливается, что организации, осуществляющие образовательную деятельность на территориях новых регионов, будут осуществлять образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам на основе временной лицензии на осуществление образовательной деятельности, предоставляемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, в порядке, установленном правительством РФ. Документ также устанавливает основания и порядок внесения изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности. Временная лицензия будет действовать до получения лицензии на осуществление образовательной деятельности с бессрочным сроком действия, но не позднее чем до 1 января 2026 года. Законом предлагается предоставить право выбора учащимся поступить в любые вузы России на обучение по программам бакалавриата и специалитета по результатам вступительных испытаний или ЕГЭ, а по программам магистратуры, в аспирантуру, ординатуру - по результатам вступительных испытаний. Уточняется, что отчисленные из образовательных организаций на присоединенных территориях либо прекративших деятельность иностранных филиалов на этих территориях смогут доучиться за счет бюджетных средств независимо от того, обучались ли они ранее платно или бесплатно. Как ранее отмечали в Госдуме, преподаватели из новых субъектов РФ до 1 сентября 2024 года будут освобождены от прохождения аттестации.
https://ria.ru/20230118/pedagogi-1845711762.html
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россия, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, госдума рф, образование - общество, херсонская область , запорожская область
Россия, Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Госдума РФ, Образование - Общество, Херсонская область , Запорожская область
14:47 17.02.2023
 
Путин подписал закон об интеграции новых регионов в систему образования

Путин подписал закон об интеграции новых регионов в российскую систему образования

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на интеграцию систем образования и научной деятельности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в правовую систему Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, устанавливаются нормы, обеспечивающие соответствие образовательных и образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий, соответствие прав обучающихся, приведение деятельности образовательных организаций, научных организаций на новых территориях в соответствие с законодательством России.
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Также документом устанавливаются особенности организации государственной итоговой аттестации (ГИА) и приема на обучение, признание образования, образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий, полученных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до дня их принятия в Российскую Федерацию.
Кроме того, законом устанавливается, что организации, осуществляющие образовательную деятельность на территориях новых регионов, будут осуществлять образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам на основе временной лицензии на осуществление образовательной деятельности, предоставляемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, в порядке, установленном правительством РФ.
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Документ также устанавливает основания и порядок внесения изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности. Временная лицензия будет действовать до получения лицензии на осуществление образовательной деятельности с бессрочным сроком действия, но не позднее чем до 1 января 2026 года.
Законом предлагается предоставить право выбора учащимся поступить в любые вузы России на обучение по программам бакалавриата и специалитета по результатам вступительных испытаний или ЕГЭ, а по программам магистратуры, в аспирантуру, ординатуру - по результатам вступительных испытаний.
Уточняется, что отчисленные из образовательных организаций на присоединенных территориях либо прекративших деятельность иностранных филиалов на этих территориях смогут доучиться за счет бюджетных средств независимо от того, обучались ли они ранее платно или бесплатно.
Как ранее отмечали в Госдуме, преподаватели из новых субъектов РФ до 1 сентября 2024 года будут освобождены от прохождения аттестации.
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