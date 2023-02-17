https://ria.ru/20230217/zakon-1852685919.html

Путин подписал закон о морских навигационных пособиях

Путин подписал закон о морских навигационных пособиях - РИА Новости, 17.02.2023

Путин подписал закон о морских навигационных пособиях

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о морских навигационных пособиях. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:39

2023-02-17T14:39

2023-02-17T14:40

россия

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

роскосмос

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о морских навигационных пособиях. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Законодательно закрепляется понятие "морские навигационные пособия" - официальные издания для мореплавателей, включающие лоции, описания маяков и огней, извещения мореплавателям, таблицы приливов, и иные морские навигационные пособия, необходимые для планирования и отображения пути судна в предполагаемом рейсе, нанесения на карту или контроля местоположения судна в течение всего рейса. Согласно закону, право на использование морских навигационных пособий получат органы государственной власти, органы местного самоуправления, "Роскосмос" и "Росатом" на безвозмездной основе. В свою очередь, Минобороны РФ наделяется полномочиями по созданию и обновлению морских навигационных пособий, а также установлению требований к ним и порядка их предоставления по согласованию с Росморречфлотом и "Росатомом". Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20230217/zakon-1852683986.html

россия

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", роскосмос, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)