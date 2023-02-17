https://ria.ru/20230217/zakon-1852685919.html
Путин подписал закон о морских навигационных пособиях
Путин подписал закон о морских навигационных пособиях - РИА Новости, 17.02.2023
Путин подписал закон о морских навигационных пособиях
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о морских навигационных пособиях. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:39
2023-02-17T14:39
2023-02-17T14:40
россия
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
роскосмос
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о морских навигационных пособиях. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Законодательно закрепляется понятие "морские навигационные пособия" - официальные издания для мореплавателей, включающие лоции, описания маяков и огней, извещения мореплавателям, таблицы приливов, и иные морские навигационные пособия, необходимые для планирования и отображения пути судна в предполагаемом рейсе, нанесения на карту или контроля местоположения судна в течение всего рейса. Согласно закону, право на использование морских навигационных пособий получат органы государственной власти, органы местного самоуправления, "Роскосмос" и "Росатом" на безвозмездной основе. В свою очередь, Минобороны РФ наделяется полномочиями по созданию и обновлению морских навигационных пособий, а также установлению требований к ним и порядка их предоставления по согласованию с Росморречфлотом и "Росатомом". Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20230217/zakon-1852683986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", роскосмос, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Россия, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Роскосмос, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
14:39 17.02.2023 (обновлено: 14:40 17.02.2023)
Путин подписал закон о морских навигационных пособиях
Президент Путин подписал федеральный закон о морских навигационных пособиях