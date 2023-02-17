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Захарова прокомментировала призыв Китая к переговорам с Украиной - РИА Новости, 18.02.2023
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Захарова прокомментировала призыв Китая к переговорам с Украиной
Захарова прокомментировала призыв Китая к переговорам с Украиной - РИА Новости, 18.02.2023
Захарова прокомментировала призыв Китая к переговорам с Украиной
Украина по указке США заблокировала переговоры с Россией, заявила РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв постпреда Китая... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-17T23:54
2023-02-18T06:12
в мире
россия
украина
китай
мария захарова
чжан цзюнь
владимир путин
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Украина по указке США заблокировала переговоры с Россией, заявила РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня сесть за стол переговоров.Китайский представитель ранее призвал Россию и Украину прекратить огонь и начать мирные переговоры, а Запад — обсудить с Москвой создание устойчивой архитектуры безопасности."Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал", — напомнила Захарова.Дипломат подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась от диалога, однако Киев запретил переговоры с Россией на законодательном уровне в сентябре 2022 года.Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории. Как отмечали в Кремле, Зеленский знает, что при желании боевые действия могут завершиться на следующий день
https://ria.ru/20230217/ukraina-1852645530.html
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в мире, россия, украина, китай, мария захарова, чжан цзюнь, владимир путин, рбк (медиагруппа), оон, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Китай, Мария Захарова, Чжан Цзюнь, Владимир Путин, РБК (медиагруппа), ООН, Вооруженные силы Украины
23:54 17.02.2023 (обновлено: 06:12 18.02.2023)
 
Захарова прокомментировала призыв Китая к переговорам с Украиной

Мария Захарова: Киев по указанию США заблокировал переговоры, которые сам инициировал

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Украина по указке США заблокировала переговоры с Россией, заявила РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня сесть за стол переговоров.
Китайский представитель ранее призвал Россию и Украину прекратить огонь и начать мирные переговоры, а Запад обсудить с Москвой создание устойчивой архитектуры безопасности.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Вчера, 12:49Специальная военная операция на Украине
Захарова предупредила о последствиях накачки Украины западными вооружениями
"Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал", — напомнила Захарова.
Дипломат подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась от диалога, однако Киев запретил переговоры с Россией на законодательном уровне в сентябре 2022 года.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории. Как отмечали в Кремле, Зеленский знает, что при желании боевые действия могут завершиться на следующий день
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 11:19
Американский генерал неожиданно высказался о переговорах Москвы и Киева
 
В миреРоссияУкраинаКитайМария ЗахароваЧжан ЦзюньВладимир ПутинРБК (медиагруппа)ООНВооруженные силы Украины
 
 
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