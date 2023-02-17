https://ria.ru/20230217/zakharova-1852804784.html
Захарова прокомментировала призыв Китая к переговорам с Украиной
Захарова прокомментировала призыв Китая к переговорам с Украиной - РИА Новости, 18.02.2023
Захарова прокомментировала призыв Китая к переговорам с Украиной
Украина по указке США заблокировала переговоры с Россией, заявила РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв постпреда Китая... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-17T23:54
2023-02-17T23:54
2023-02-18T06:12
в мире
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украина
китай
мария захарова
чжан цзюнь
владимир путин
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Украина по указке США заблокировала переговоры с Россией, заявила РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня сесть за стол переговоров.Китайский представитель ранее призвал Россию и Украину прекратить огонь и начать мирные переговоры, а Запад — обсудить с Москвой создание устойчивой архитектуры безопасности."Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал", — напомнила Захарова.Дипломат подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась от диалога, однако Киев запретил переговоры с Россией на законодательном уровне в сентябре 2022 года.Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории. Как отмечали в Кремле, Зеленский знает, что при желании боевые действия могут завершиться на следующий день
https://ria.ru/20230217/ukraina-1852645530.html
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в мире, россия, украина, китай, мария захарова, чжан цзюнь, владимир путин, рбк (медиагруппа), оон, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Китай, Мария Захарова, Чжан Цзюнь, Владимир Путин, РБК (медиагруппа), ООН, Вооруженные силы Украины
23:54 17.02.2023 (обновлено: 06:12 18.02.2023)
Захарова прокомментировала призыв Китая к переговорам с Украиной
Мария Захарова: Киев по указанию США заблокировал переговоры, которые сам инициировал