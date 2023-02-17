https://ria.ru/20230217/zakharova-1852804784.html

Захарова прокомментировала призыв Китая к переговорам с Украиной

Захарова прокомментировала призыв Китая к переговорам с Украиной - РИА Новости, 18.02.2023

Захарова прокомментировала призыв Китая к переговорам с Украиной

Украина по указке США заблокировала переговоры с Россией, заявила РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв постпреда Китая... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-17T23:54

2023-02-17T23:54

2023-02-18T06:12

в мире

россия

украина

китай

мария захарова

чжан цзюнь

владимир путин

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Украина по указке США заблокировала переговоры с Россией, заявила РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня сесть за стол переговоров.Китайский представитель ранее призвал Россию и Украину прекратить огонь и начать мирные переговоры, а Запад — обсудить с Москвой создание устойчивой архитектуры безопасности."Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал", — напомнила Захарова.Дипломат подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась от диалога, однако Киев запретил переговоры с Россией на законодательном уровне в сентябре 2022 года.Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории. Как отмечали в Кремле, Зеленский знает, что при желании боевые действия могут завершиться на следующий день

https://ria.ru/20230217/ukraina-1852645530.html

https://ria.ru/20230216/peregovory-1852349910.html

россия

украина

китай

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