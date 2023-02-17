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МВД подтвердило задержание мужчины, который удерживал женщину в магазине - РИА Новости, 17.02.2023
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МВД подтвердило задержание мужчины, который удерживал женщину в магазине
МВД подтвердило задержание мужчины, который удерживал женщину в магазине - РИА Новости, 17.02.2023
МВД подтвердило задержание мужчины, который удерживал женщину в магазине
Московский главк МВД РФ подтвердил РИА новости задержание мужчины, который удерживал женщину в магазине цветов на Таганской улице в столице, женщина не... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T22:08
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происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Московский главк МВД РФ подтвердил РИА новости задержание мужчины, который удерживал женщину в магазине цветов на Таганской улице в столице, женщина не пострадала."Сотрудниками полиции УВД Центрального административного округа ГУМВД России по городу Москве задержан мужчина, который удерживал женщину в магазине цветов на улице Таганская", - сказали в главке.Гражданка, как добавили в главке, не пострадала.В свою очередь осведомленный источник уточнил РИА Новости, что задержанный мужчина был в "неадекватном состоянии".
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
22:08 17.02.2023 (обновлено: 22:39 17.02.2023)
 
МВД подтвердило задержание мужчины, который удерживал женщину в магазине

МВД подтвердило задержание мужчины, который держал женщину в магазине на Таганской улице

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Московский главк МВД РФ подтвердил РИА новости задержание мужчины, который удерживал женщину в магазине цветов на Таганской улице в столице, женщина не пострадала.
"Сотрудниками полиции УВД Центрального административного округа ГУМВД России по городу Москве задержан мужчина, который удерживал женщину в магазине цветов на улице Таганская", - сказали в главке.
Гражданка, как добавили в главке, не пострадала.
В свою очередь осведомленный источник уточнил РИА Новости, что задержанный мужчина был в "неадекватном состоянии".
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