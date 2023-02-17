https://ria.ru/20230217/zaderzhanie-1852795693.html

МВД подтвердило задержание мужчины, который удерживал женщину в магазине

МВД подтвердило задержание мужчины, который удерживал женщину в магазине - РИА Новости, 17.02.2023

МВД подтвердило задержание мужчины, который удерживал женщину в магазине

Московский главк МВД РФ подтвердил РИА новости задержание мужчины, который удерживал женщину в магазине цветов на Таганской улице в столице, женщина не... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T22:08

2023-02-17T22:08

2023-02-17T22:39

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Московский главк МВД РФ подтвердил РИА новости задержание мужчины, который удерживал женщину в магазине цветов на Таганской улице в столице, женщина не пострадала."Сотрудниками полиции УВД Центрального административного округа ГУМВД России по городу Москве задержан мужчина, который удерживал женщину в магазине цветов на улице Таганская", - сказали в главке.Гражданка, как добавили в главке, не пострадала.В свою очередь осведомленный источник уточнил РИА Новости, что задержанный мужчина был в "неадекватном состоянии".

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россия

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, москва