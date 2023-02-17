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Бывшего доцента СПбГУ имени Кирова задержали по подозрению во взятке - РИА Новости, 17.02.2023
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Бывшего доцента СПбГУ имени Кирова задержали по подозрению во взятке
Бывшего доцента СПбГУ имени Кирова задержали по подозрению во взятке - РИА Новости, 17.02.2023
Бывшего доцента СПбГУ имени Кирова задержали по подозрению во взятке
Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета имени Кирова задержан по подозрению в получении взятки за зачисление абитуриента, сообщили в... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:54
2023-02-17T11:54
россия
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета имени Кирова задержан по подозрению в получении взятки за зачисление абитуриента, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ленинградской области. "Процессуально задержан бывший доцента ФГБОУ "Санкт-Петербургский государственный университет имени Кирова". Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере)", - говорится в сообщении Следствием установлено, что он через посредников получил взятку в сумме 170 тысяч рублей за зачисление абитуриента на первый курс бюджетной формы обучения вуза. Добавляется, что следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи устанавливают другие эпизоды преступной деятельности обвиняемого и иных, возможно, причастных лиц.
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россия
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Екатерина Зайцева
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россия, ленинградская область, происшествия
Россия, Ленинградская область, Происшествия
11:54 17.02.2023
 
Бывшего доцента СПбГУ имени Кирова задержали по подозрению во взятке

Экс-доцента СПбГУ имени Кирова задержали по подозрению в получении взятки за зачисление

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета имени Кирова задержан по подозрению в получении взятки за зачисление абитуриента, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ленинградской области.
"Процессуально задержан бывший доцента ФГБОУ "Санкт-Петербургский государственный университет имени Кирова". Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере)", - говорится в сообщении
Следствием установлено, что он через посредников получил взятку в сумме 170 тысяч рублей за зачисление абитуриента на первый курс бюджетной формы обучения вуза.
Добавляется, что следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи устанавливают другие эпизоды преступной деятельности обвиняемого и иных, возможно, причастных лиц.
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