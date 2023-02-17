https://ria.ru/20230217/vzyatki-1852729000.html

Главврача Рязанского центра гигиены арестовали по делу о взятках

Главврача Рязанского центра гигиены арестовали по делу о взятках - РИА Новости, 17.02.2023

Главврача Рязанского центра гигиены арестовали по делу о взятках

Суд в Рязани заключил под стражу главного врача регионального центра гигиены и эпидемиологии, которую обвиняют в получении взяток на общую сумму порядка 15,7... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T16:51

2023-02-17T16:51

2023-02-17T16:51

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РЯЗАНЬ, 17 фев – РИА Новости. Суд в Рязани заключил под стражу главного врача регионального центра гигиены и эпидемиологии, которую обвиняют в получении взяток на общую сумму порядка 15,7 миллиона рублей, сообщает сайт Советского районного суда. "Шестнадцатого февраля 2023 года в Советский районный суд города Рязани поступило ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении П., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п."в" ч.5 ст.290 (15 эпизодов), ч.2 ст.290 (два эпизода), ч.6 ст.290 (четыре эпизода) УК РФ (получение взятки - ред.)", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет о главном враче Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области. По версии следствия, по ряду эпизодов, с сентября 2019 года по декабрь 2022 года она лично и через посредников получила от сотрудников взятки в виде денег на общую сумму не менее 15 миллионов 710 тысяч рублей "за общее покровительство и попустительство им по служебной деятельности, а также за принятие входящих в ее служебные полномочия решений о начислении им повышенного размера денежного вознаграждения за счет средств от приносящей доход деятельности". Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 апреля включительно. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

https://ria.ru/20230213/vzyatki-1851680610.html

https://ria.ru/20230203/pokhorony-1849575045.html

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происшествия, рязань, россия, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф)