https://ria.ru/20230217/vzyatka-1852605264.html

Челябинский депутат получил девять лет колонии за дачу взятки ноутбуками

Челябинский депутат получил девять лет колонии за дачу взятки ноутбуками - РИА Новости, 17.02.2023

Челябинский депутат получил девять лет колонии за дачу взятки ноутбуками

Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима депутату законодательного собрания Челябинской области, обвиняемому в даче... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:04

2023-02-17T11:04

2023-02-17T11:04

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима депутату законодательного собрания Челябинской области, обвиняемому в даче взятки ноутбуками на 185 тысяч рублей, сообщила в пятницу прокуратура региона. Имя депутата не указывается, но ранее Следственный комитет сообщал, что фигурантом дела стал депутат и бизнесмен Арман Аракелян. Его обвинили в том, что в 2019 году он подкупил сотрудников организации, контролировавших ведение дорожных работ его компанией на федеральной трассе. Взяткой выступили ноутбуки на 185 тысяч рублей. "Сегодня Центральный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении депутата Законодательного собрания региона, …а также 4 должностных лиц федеральных учреждений… Суд назначил депутату наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в размере 6,5 миллиона рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Двоим должностным лицам "Росдортехнология" назначено наказание в виде 7 лет 3 месяцев и 7,5 лет лишения свободы условно, с испытательными сроками 3 и 4 года соответственно, уточняется в сообщении. Еще двоим должностным лицам Управления дорог "Южный Урал" назначено наказание по 8 лет лишения свободы условно, с испытательными сроками 4 и 5 лет соответственно, со штрафами по 2,8 миллиона рублей каждому, с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на семь лет каждому, добавляется в сообщении. Гособвинитель ранее просил назначить депутату наказание в виде 10 лет лишения свободы, со штрафом в 27,4 миллиона рублей. Прокуратура ранее уточняла, что подсудимый как директор компании в сговоре с двумя сотрудниками "Упрдор Южный Урал" передал ноутбуки работникам филиала "Росдортехнология" в Екатеринбурге. Взамен они должны были исключить из отчетов нарушения при ремонте и реконструкции федеральных дорог в Челябинской области. Кроме того, в ноябре 2019 года он лично передал взятку в 500 тысяч рублей сотруднику все того же "Южного Урала" за приемку де-факто не выполненных работ по госконтрактам. В свою очередь должностным лицам "Росдортехнологии" вменяют превышение полномочий: за ценности они исключили из отчетов выявленные ими нарушения. По данным сайта заксобрания региона, Арман Аракелян избран депутатом Законодательного собрания Челябинской области 13 сентября 2020 года, состоит во фракции КПРФ.

https://ria.ru/20230216/kirov-1852462543.html

https://ria.ru/20230131/noutbuk-1848614205.html

https://ria.ru/20230213/vzyatki-1851680610.html

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происшествия, челябинская область, екатеринбург, кпрф, россия