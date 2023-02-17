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В Кремле прокомментировали идею разового взноса в бюджет для бизнеса

В Кремле прокомментировали идею разового взноса в бюджет для бизнеса - РИА Новости, 17.02.2023

В Кремле прокомментировали идею разового взноса в бюджет для бизнеса

Участие бизнесменов в разовом взносе в бюджет добровольно, но взаимодействие власти и бизнеса – дорога с двусторонним движением, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:16

2023-02-17T12:16

2023-02-17T13:43

россия

экономика

дмитрий песков

антон силуанов

бюджет

бизнес

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Участие бизнесменов в разовом взносе в бюджет добровольно, но взаимодействие власти и бизнеса – дорога с двусторонним движением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается, министерство рассчитывает получить от этой выплаты порядка 300 миллиардов рублей."Ключевое слово - "добровольный", но, разумеется, взаимодействие руководства страны и бизнеса, правительства и бизнеса - это дорога в двустороннем движении. Поэтому здесь, конечно, необходимо, скажем так, чтобы и та, и другая стороны, хотя все мы на одной стороне, четко отдавала себе отчет в тех реалиях, в которых мы сейчас живем, и в тех потребностях, которые сейчас существуют у страны", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле отнесутся к бизнесу, который не захочет делать взнос."Пока идет обсуждение. Вы знаете, что, собственно, такая практика достаточно распространенная в мире - в самых разных странах в разные периоды такая практика применялась. На уровне правительства продолжаются контакты с представителями бизнеса, идет "проговор" всех нюансов, надо чуть-чуть подождать", - добавил Песков.

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Владимир Лаврентьев

россия, экономика, дмитрий песков, антон силуанов, бюджет, бизнес