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В Кремле прокомментировали идею разового взноса в бюджет для бизнеса
В Кремле прокомментировали идею разового взноса в бюджет для бизнеса - РИА Новости, 17.02.2023
В Кремле прокомментировали идею разового взноса в бюджет для бизнеса
Участие бизнесменов в разовом взносе в бюджет добровольно, но взаимодействие власти и бизнеса – дорога с двусторонним движением, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:16
2023-02-17T12:16
2023-02-17T13:43
россия
экономика
дмитрий песков
антон силуанов
бюджет
бизнес
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Участие бизнесменов в разовом взносе в бюджет добровольно, но взаимодействие власти и бизнеса – дорога с двусторонним движением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается, министерство рассчитывает получить от этой выплаты порядка 300 миллиардов рублей."Ключевое слово - "добровольный", но, разумеется, взаимодействие руководства страны и бизнеса, правительства и бизнеса - это дорога в двустороннем движении. Поэтому здесь, конечно, необходимо, скажем так, чтобы и та, и другая стороны, хотя все мы на одной стороне, четко отдавала себе отчет в тех реалиях, в которых мы сейчас живем, и в тех потребностях, которые сейчас существуют у страны", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле отнесутся к бизнесу, который не захочет делать взнос."Пока идет обсуждение. Вы знаете, что, собственно, такая практика достаточно распространенная в мире - в самых разных странах в разные периоды такая практика применялась. На уровне правительства продолжаются контакты с представителями бизнеса, идет "проговор" всех нюансов, надо чуть-чуть подождать", - добавил Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, дмитрий песков, антон силуанов, бюджет, бизнес
Россия, Экономика, Дмитрий Песков, Антон Силуанов, Бюджет, Бизнес
12:16 17.02.2023 (обновлено: 13:43 17.02.2023)
В Кремле прокомментировали идею разового взноса в бюджет для бизнеса
Песков сообщил об обсуждении идеи разового взноса бизнеса в бюджет на добровольной основе
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Участие бизнесменов в разовом взносе в бюджет добровольно, но взаимодействие власти и бизнеса – дорога с двусторонним движением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов
сообщил, что Минфин РФ согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается, министерство рассчитывает получить от этой выплаты порядка 300 миллиардов рублей.
"Ключевое слово - "добровольный", но, разумеется, взаимодействие руководства страны и бизнеса, правительства и бизнеса - это дорога в двустороннем движении. Поэтому здесь, конечно, необходимо, скажем так, чтобы и та, и другая стороны, хотя все мы на одной стороне, четко отдавала себе отчет в тех реалиях, в которых мы сейчас живем, и в тех потребностях, которые сейчас существуют у страны", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле отнесутся к бизнесу, который не захочет делать взнос.
"Пока идет обсуждение. Вы знаете, что, собственно, такая практика достаточно распространенная в мире - в самых разных странах в разные периоды такая практика применялась. На уровне правительства продолжаются контакты с представителями бизнеса, идет "проговор" всех нюансов, надо чуть-чуть подождать", - добавил Песков.