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Минобороны Британии призвало украинских военных точнее стрелять - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/vsu-1852761456.html
Минобороны Британии призвало украинских военных точнее стрелять
Минобороны Британии призвало украинских военных точнее стрелять - РИА Новости, 17.02.2023
Минобороны Британии призвало украинских военных точнее стрелять
Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес на фоне заявлений Киева о том, что у них почти не осталось боеприпасов, призвал украинские войска быть более точными, РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T18:44
2023-02-17T18:44
специальная военная операция на украине
украина
россия
бен уоллес
нато
великобритания
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес на фоне заявлений Киева о том, что у них почти не осталось боеприпасов, призвал украинские войска быть более точными, чтобы тратить меньше снарядов. Как пишет газета Financial Times, сложность для украинских войск заключается в том, чтобы быть точнее при использовании вооружения и использовать западные методы сражения. "Вам нужно 100 артиллерийских снарядов, чтобы подорвать российскую позицию, или всего пять? Если вы сможете быть точными, вам не понадобятся 100 снарядов", - заявил Уоллес в интервью газете. Ранее агентство Блумберг сообщало со ссылкой на заявление властей Эстонии, что Украина сейчас использует примерно от 60 до 210 тысяч боеприпасов в месяц, а европейская оборонная промышленность имеет возможность производить вплоть до 25 тысяч боеприпасов за то же время. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, бен уоллес, нато, великобритания, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Бен Уоллес, НАТО, Великобритания, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:44 17.02.2023
 
Минобороны Британии призвало украинских военных точнее стрелять

Министр обороны Британии Уоллес призвал ВСУ точнее стрелять, чтобы экономить снаряды

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки
Украинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес на фоне заявлений Киева о том, что у них почти не осталось боеприпасов, призвал украинские войска быть более точными, чтобы тратить меньше снарядов.
Как пишет газета Financial Times, сложность для украинских войск заключается в том, чтобы быть точнее при использовании вооружения и использовать западные методы сражения.
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"Вам нужно 100 артиллерийских снарядов, чтобы подорвать российскую позицию, или всего пять? Если вы сможете быть точными, вам не понадобятся 100 снарядов", - заявил Уоллес в интервью газете.
Ранее агентство Блумберг сообщало со ссылкой на заявление властей Эстонии, что Украина сейчас использует примерно от 60 до 210 тысяч боеприпасов в месяц, а европейская оборонная промышленность имеет возможность производить вплоть до 25 тысяч боеприпасов за то же время.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияБен УоллесНАТОВеликобританияВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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