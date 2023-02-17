12:12 17.02.2023 (обновлено: 12:51 17.02.2023)
Спецслужбы: у солдат ВСУ на Запорожском направлении проблемы с боевым духом
Спецслужбы сообщили о подавленном состоянии личного состава украинских войск на Запорожье
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 17 фев — РИА Новости. Украинские войска могут оставить один из участков фронта на Запорожском направлении из-за подавленного морального состояния, сообщил РИА Новости представитель спецслужб.
"В рядах военнослужащих (ВСУ. — Прим. ред.) растет недовольство командованием и снабжением. Военнослужащие собирают продукты и медикаменты у жителей близлежащих населенных пунктов. На фоне такой ситуации всерьез обсуждается вопрос об оставлении позиций на одном из участков на Запорожском направлении", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что эту информацию российским спецслужбам передали источники среди местного населения, а также в подразделениях ВСУ.
Кроме того, поступают данные о гибели раненых украинских военнослужащих из-за позднего оказания медицинской помощи, заключил источник.
Как сообщил ранее на этой неделе РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, украинская группировка в регионе насчитает около 25 тысяч человек.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума. Киев результаты всенародного волеизъявления не признал и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.