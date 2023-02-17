https://ria.ru/20230217/vsu-1852631484.html

Спецслужбы: у солдат ВСУ на Запорожском направлении проблемы с боевым духом

Спецслужбы: у солдат ВСУ на Запорожском направлении проблемы с боевым духом - РИА Новости, 17.02.2023

Спецслужбы: у солдат ВСУ на Запорожском направлении проблемы с боевым духом

Украинские войска могут оставить один из участков фронта на Запорожском направлении из-за подавленного морального состояния, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:12

2023-02-17T12:12

2023-02-17T12:51

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

запорожская область

ситуация в днр и лнр

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 17 фев — РИА Новости. Украинские войска могут оставить один из участков фронта на Запорожском направлении из-за подавленного морального состояния, сообщил РИА Новости представитель спецслужб. Он уточнил, что эту информацию российским спецслужбам передали источники среди местного населения, а также в подразделениях ВСУ.Кроме того, поступают данные о гибели раненых украинских военнослужащих из-за позднего оказания медицинской помощи, заключил источник.Как сообщил ранее на этой неделе РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, украинская группировка в регионе насчитает около 25 тысяч человек.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума. Киев результаты всенародного волеизъявления не признал и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html

россия

украина

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, ситуация в днр и лнр