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Спецслужбы: у солдат ВСУ на Запорожском направлении проблемы с боевым духом - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/vsu-1852631484.html
Спецслужбы: у солдат ВСУ на Запорожском направлении проблемы с боевым духом
Спецслужбы: у солдат ВСУ на Запорожском направлении проблемы с боевым духом - РИА Новости, 17.02.2023
Спецслужбы: у солдат ВСУ на Запорожском направлении проблемы с боевым духом
Украинские войска могут оставить один из участков фронта на Запорожском направлении из-за подавленного морального состояния, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:12
2023-02-17T12:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 17 фев — РИА Новости. Украинские войска могут оставить один из участков фронта на Запорожском направлении из-за подавленного морального состояния, сообщил РИА Новости представитель спецслужб. Он уточнил, что эту информацию российским спецслужбам передали источники среди местного населения, а также в подразделениях ВСУ.Кроме того, поступают данные о гибели раненых украинских военнослужащих из-за позднего оказания медицинской помощи, заключил источник.Как сообщил ранее на этой неделе РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, украинская группировка в регионе насчитает около 25 тысяч человек.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума. Киев результаты всенародного волеизъявления не признал и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:12 17.02.2023 (обновлено: 12:51 17.02.2023)
 
Спецслужбы: у солдат ВСУ на Запорожском направлении проблемы с боевым духом

Спецслужбы сообщили о подавленном состоянии личного состава украинских войск на Запорожье

© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 17 фев — РИА Новости. Украинские войска могут оставить один из участков фронта на Запорожском направлении из-за подавленного морального состояния, сообщил РИА Новости представитель спецслужб.
"В рядах военнослужащих (ВСУ. — Прим. ред.) растет недовольство командованием и снабжением. Военнослужащие собирают продукты и медикаменты у жителей близлежащих населенных пунктов. На фоне такой ситуации всерьез обсуждается вопрос об оставлении позиций на одном из участков на Запорожском направлении", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что эту информацию российским спецслужбам передали источники среди местного населения, а также в подразделениях ВСУ.
Кроме того, поступают данные о гибели раненых украинских военнослужащих из-за позднего оказания медицинской помощи, заключил источник.
Как сообщил ранее на этой неделе РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, украинская группировка в регионе насчитает около 25 тысяч человек.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума. Киев результаты всенародного волеизъявления не признал и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
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