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В Кремле оценили идею позвать Путина и Байдена в Минск - РИА Новости, 17.02.2023
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В Кремле оценили идею позвать Путина и Байдена в Минск
В Кремле оценили идею позвать Путина и Байдена в Минск - РИА Новости, 17.02.2023
В Кремле оценили идею позвать Путина и Байдена в Минск
Президент России Владимир Путин всегда готов к диалогу с белорусским коллегой Александром Лукашенко, отреагировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:26
2023-02-17T13:12
в мире
белоруссия
минск
сша
дмитрий песков
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда готов к диалогу с белорусским коллегой Александром Лукашенко, отреагировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на инициативу главы Белоруссии собрать американского и российского президентов в Минске. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с президентом США Джозефом Байденом, как вариант, вместе с российским лидером Владимиром Путиным. "Президент Путин всегда готов к диалогу с президентом Белоруссии, который будет сегодня в Москве", - сказал Песков журналистам.Белый дом вряд ли откликнется на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко насчет визита его американского коллеги Джо Байдена в Минск, также заявил Дмитрий Песков."Это новая инициатива президента Белоруссии. Вы, наверное, слышали заявление Белого дома, что каких-либо других остановок, кроме как в Польше, у президента США не планируется. Поэтому вряд ли Вашингтон откликнется положительно на эту инициативу", - сказал Песков журналистам.
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в мире, белоруссия, минск, сша, дмитрий песков, владимир путин, джо байден
В мире, Белоруссия, Минск, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Джо Байден
12:26 17.02.2023 (обновлено: 13:12 17.02.2023)
 
В Кремле оценили идею позвать Путина и Байдена в Минск

Кремль не верит, что США согласятся на идею Лукашенко о встрече Путина и Байдена в Минске

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда готов к диалогу с белорусским коллегой Александром Лукашенко, отреагировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на инициативу главы Белоруссии собрать американского и российского президентов в Минске.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с президентом США Джозефом Байденом, как вариант, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
"Президент Путин всегда готов к диалогу с президентом Белоруссии, который будет сегодня в Москве", - сказал Песков журналистам.
Белый дом вряд ли откликнется на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко насчет визита его американского коллеги Джо Байдена в Минск, также заявил Дмитрий Песков.
"Это новая инициатива президента Белоруссии. Вы, наверное, слышали заявление Белого дома, что каких-либо других остановок, кроме как в Польше, у президента США не планируется. Поэтому вряд ли Вашингтон откликнется положительно на эту инициативу", - сказал Песков журналистам.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
02:30
Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии
 
В миреБелоруссияМинскСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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