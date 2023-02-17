https://ria.ru/20230217/vstrecha-1852636069.html

В Кремле оценили идею позвать Путина и Байдена в Минск

В Кремле оценили идею позвать Путина и Байдена в Минск - РИА Новости, 17.02.2023

В Кремле оценили идею позвать Путина и Байдена в Минск

Президент России Владимир Путин всегда готов к диалогу с белорусским коллегой Александром Лукашенко, отреагировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:26

2023-02-17T12:26

2023-02-17T13:12

в мире

белоруссия

минск

сша

дмитрий песков

владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда готов к диалогу с белорусским коллегой Александром Лукашенко, отреагировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на инициативу главы Белоруссии собрать американского и российского президентов в Минске. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с президентом США Джозефом Байденом, как вариант, вместе с российским лидером Владимиром Путиным. "Президент Путин всегда готов к диалогу с президентом Белоруссии, который будет сегодня в Москве", - сказал Песков журналистам.Белый дом вряд ли откликнется на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко насчет визита его американского коллеги Джо Байдена в Минск, также заявил Дмитрий Песков."Это новая инициатива президента Белоруссии. Вы, наверное, слышали заявление Белого дома, что каких-либо других остановок, кроме как в Польше, у президента США не планируется. Поэтому вряд ли Вашингтон откликнется положительно на эту инициативу", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230217/otnosheniya-1852346767.html

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в мире, белоруссия, минск, сша, дмитрий песков, владимир путин, джо байден