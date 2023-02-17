https://ria.ru/20230217/vk-1852803080.html

Путин разрешил VK приобрести сто процентов компании "Деньги.Мэйл.Ру"

Путин разрешил VK приобрести сто процентов компании "Деньги.Мэйл.Ру" - РИА Новости, 17.02.2023

Путин разрешил VK приобрести сто процентов компании "Деньги.Мэйл.Ру"

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому ООО "Компания ВК" (VK) разрешается приобрести 100% небанковской кредитной организации... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T23:13

2023-02-17T23:13

2023-02-17T23:13

экономика

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому ООО "Компания ВК" (VK) разрешается приобрести 100% небанковской кредитной организации "Деньги.Мэйл.Ру", документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин в октябре утвердил список из 45 кредитных организаций, по которым сделки с долями недружественных нерезидентов запрещено проводить без специального разрешения. "Деньги.Мэйл.Ру" входят в этот перечень. ООО "Деньги.Мейл.ру" Расчетная небанковская кредитная организация, зарегистрированная банком России в 2012 году. Организация имеет лицензию ЦБ на открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты в безналичной форме и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

https://ria.ru/20230217/shell-1852801853.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)