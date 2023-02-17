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Путин разрешил VK приобрести сто процентов компании "Деньги.Мэйл.Ру" - РИА Новости, 17.02.2023
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Путин разрешил VK приобрести сто процентов компании "Деньги.Мэйл.Ру"
Путин разрешил VK приобрести сто процентов компании "Деньги.Мэйл.Ру" - РИА Новости, 17.02.2023
Путин разрешил VK приобрести сто процентов компании "Деньги.Мэйл.Ру"
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому ООО "Компания ВК" (VK) разрешается приобрести 100% небанковской кредитной организации... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T23:13
2023-02-17T23:13
экономика
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому ООО "Компания ВК" (VK) разрешается приобрести 100% небанковской кредитной организации "Деньги.Мэйл.Ру", документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин в октябре утвердил список из 45 кредитных организаций, по которым сделки с долями недружественных нерезидентов запрещено проводить без специального разрешения. "Деньги.Мэйл.Ру" входят в этот перечень. ООО "Деньги.Мейл.ру" Расчетная небанковская кредитная организация, зарегистрированная банком России в 2012 году. Организация имеет лицензию ЦБ на открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты в безналичной форме и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
23:13 17.02.2023
 
Путин разрешил VK приобрести сто процентов компании "Деньги.Мэйл.Ру"

Президент Путин разрешил VK приобрести сто процентов компании "Деньги.Мэйл.Ру"

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому ООО "Компания ВК" (VK) разрешается приобрести 100% небанковской кредитной организации "Деньги.Мэйл.Ру", документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520... разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Компания VK" сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале расчетной небанковской кредитной организации "Деньги.Мэйл.Ру, принадлежащих Пи.Джей.Ви. ДИДЖИТАЛ ФОРСИЗ ЛТД (P.J.V. DIGITAL FORCES LTD)", - говорится в документе.
Путин в октябре утвердил список из 45 кредитных организаций, по которым сделки с долями недружественных нерезидентов запрещено проводить без специального разрешения. "Деньги.Мэйл.Ру" входят в этот перечень.
ООО "Деньги.Мейл.ру" Расчетная небанковская кредитная организация, зарегистрированная банком России в 2012 году. Организация имеет лицензию ЦБ на открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты в безналичной форме и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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