Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко в пятницу совершит визит в Россию для встречи с Путиным - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/vizit-1852556748.html
Лукашенко в пятницу совершит визит в Россию для встречи с Путиным
Лукашенко в пятницу совершит визит в Россию для встречи с Путиным - РИА Новости, 17.02.2023
Лукашенко в пятницу совершит визит в Россию для встречи с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу совершит визит в Россию для проведения встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T00:54
2023-02-17T00:54
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
дмитрий песков
цены на нефть
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649867_0:0:3184:1790_1920x0_80_0_0_7b6953d3af7de691662c06f7e4a24b4d.jpg
МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу совершит визит в Россию для проведения встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Как анонсировал накануне белорусский лидер, в ходе встречи планируются обсудить вопросы обороны, безопасности, а также развития интеграции в рамках Союзного государства. "Мы вопросы безопасности, обороны будем обсуждать. Но главное - я уже говорил, что мы где-то в апреле - мае готовим заседание Высшего государственного совета - обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем государственном совете. Один из важнейших вопросов: мы все-таки хотим посмотреть, как правительства Беларуси и России выполняют поставленные нами задачи. Прежде всего, экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению - как финансируются, как реализуются. И если мы выйдем на вопрос нашей совместной группировки в Беларуси, конечно, будем и это обсуждать", - рассказал Лукашенко в четверг журналистам. В свою очередь, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что президенты проведут встречу в Ново-Огарево. Песков отметил, что беседа, как ожидается, будет обстоятельной.
https://ria.ru/20230216/mobilizatsiya-1852378427.html
https://ria.ru/20230216/yadernoe-1852382827.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649867_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_37cfc17ad4f0914f8897ff647f9e7dbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков, цены на нефть, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Цены на нефть, В мире
00:54 17.02.2023
 
Лукашенко в пятницу совершит визит в Россию для встречи с Путиным

Лукашенко в пятницу совершит визит в Россию для проведения встречи с Путиным

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу совершит визит в Россию для проведения встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как анонсировал накануне белорусский лидер, в ходе встречи планируются обсудить вопросы обороны, безопасности, а также развития интеграции в рамках Союзного государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 12:40
Лукашенко назвал условие мобилизации в Белоруссии
"Мы вопросы безопасности, обороны будем обсуждать. Но главное - я уже говорил, что мы где-то в апреле - мае готовим заседание Высшего государственного совета - обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем государственном совете. Один из важнейших вопросов: мы все-таки хотим посмотреть, как правительства Беларуси и России выполняют поставленные нами задачи. Прежде всего, экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению - как финансируются, как реализуются. И если мы выйдем на вопрос нашей совместной группировки в Беларуси, конечно, будем и это обсуждать", - рассказал Лукашенко в четверг журналистам.
В свою очередь, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что президенты проведут встречу в Ново-Огарево. Песков отметил, что беседа, как ожидается, будет обстоятельной.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 13:00Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужно стратегическое ядерное оружие
 
РоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковЦены на нефтьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала