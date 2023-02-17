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Лукашенко в пятницу совершит визит в Россию для встречи с Путиным
Лукашенко в пятницу совершит визит в Россию для встречи с Путиным - РИА Новости, 17.02.2023
Лукашенко в пятницу совершит визит в Россию для встречи с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу совершит визит в Россию для проведения встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T00:54
2023-02-17T00:54
2023-02-17T00:54
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу совершит визит в Россию для проведения встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Как анонсировал накануне белорусский лидер, в ходе встречи планируются обсудить вопросы обороны, безопасности, а также развития интеграции в рамках Союзного государства. "Мы вопросы безопасности, обороны будем обсуждать. Но главное - я уже говорил, что мы где-то в апреле - мае готовим заседание Высшего государственного совета - обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем государственном совете. Один из важнейших вопросов: мы все-таки хотим посмотреть, как правительства Беларуси и России выполняют поставленные нами задачи. Прежде всего, экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению - как финансируются, как реализуются. И если мы выйдем на вопрос нашей совместной группировки в Беларуси, конечно, будем и это обсуждать", - рассказал Лукашенко в четверг журналистам. В свою очередь, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что президенты проведут встречу в Ново-Огарево. Песков отметил, что беседа, как ожидается, будет обстоятельной.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков, цены на нефть, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Цены на нефть, В мире
Лукашенко в пятницу совершит визит в Россию для встречи с Путиным
Лукашенко в пятницу совершит визит в Россию для проведения встречи с Путиным
МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу совершит визит в Россию для проведения встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как анонсировал накануне белорусский лидер, в ходе встречи планируются обсудить вопросы обороны, безопасности, а также развития интеграции в рамках Союзного государства.
"Мы вопросы безопасности, обороны будем обсуждать. Но главное - я уже говорил, что мы где-то в апреле - мае готовим заседание Высшего государственного совета - обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем государственном совете. Один из важнейших вопросов: мы все-таки хотим посмотреть, как правительства Беларуси и России выполняют поставленные нами задачи. Прежде всего, экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению - как финансируются, как реализуются. И если мы выйдем на вопрос нашей совместной группировки в Беларуси, конечно, будем и это обсуждать", - рассказал Лукашенко в четверг журналистам.
В свою очередь, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков
подтвердил, что президенты проведут встречу в Ново-Огарево. Песков отметил, что беседа, как ожидается, будет обстоятельной.