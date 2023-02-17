https://ria.ru/20230217/vino-1852566483.html

В Роскачестве рассказали, какое вино подходит к фастфуду

В Роскачестве рассказали, какое вино подходит к фастфуду - РИА Новости, 17.02.2023

В Роскачестве рассказали, какое вино подходит к фастфуду

Фастфуд является одной из возможных гастрономических пар к вину, например с тихим белым сочетается шаурма с курицей, а игристое дополнит различные жирные блюда, РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T05:10

2023-02-17T05:10

2023-02-17T05:10

общество

олеся буняева

роскачество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746996409_0:218:3008:1910_1920x0_80_0_0_82014b499bf37963730e0ad7643674e9.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Фастфуд является одной из возможных гастрономических пар к вину, например с тихим белым сочетается шаурма с курицей, а игристое дополнит различные жирные блюда, в частности, картошку фри, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. "На самом деле, фастфуд – это классическая гастрономическая пара к вину из числа креативных и для многих не самых очевидных. Например, картофель фри и игристое. Любимые многими картофельные ломтики имеют жирный и солёный вкус, что в сочетании с высокой кислотностью игристого вина прекрасно уравновесит вкусы и создаст отличную пару. Предпочтительно отдать выбор брюту", - заявила Буняева. Она отметила, что игристые вина в целом прекрасно подойдут к различным жирным блюдам - пузырьки освежают рецепторы и способствуют усилению вкуса. При этом, например, к бургеру легкотелое вино выбирать не стоит, так как его вкус потеряется на фоне насыщенности блюда. Поэтому эксперт советует отдавать предпочтение интенсивному Каберне Совиньон или Зинфандель. А вот к пицце, отметила она, лучше присматривать Шираз или Каберне Фран с глубокой ароматикой и интенсивным вкусом, чтобы, как и в ситуации с бургерами, яркий вкус и жирность блюда не затмили винное сопровождение.

https://ria.ru/20230216/vino-1852430817.html

https://ria.ru/20230216/vino-1852303507.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, олеся буняева, роскачество, россия