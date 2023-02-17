Рейтинг@Mail.ru
В Роскачестве рассказали, какое вино подходит к фастфуду - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/vino-1852566483.html
В Роскачестве рассказали, какое вино подходит к фастфуду
В Роскачестве рассказали, какое вино подходит к фастфуду - РИА Новости, 17.02.2023
В Роскачестве рассказали, какое вино подходит к фастфуду
Фастфуд является одной из возможных гастрономических пар к вину, например с тихим белым сочетается шаурма с курицей, а игристое дополнит различные жирные блюда, РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T05:10
2023-02-17T05:10
общество
олеся буняева
роскачество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746996409_0:218:3008:1910_1920x0_80_0_0_82014b499bf37963730e0ad7643674e9.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Фастфуд является одной из возможных гастрономических пар к вину, например с тихим белым сочетается шаурма с курицей, а игристое дополнит различные жирные блюда, в частности, картошку фри, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. "На самом деле, фастфуд – это классическая гастрономическая пара к вину из числа креативных и для многих не самых очевидных. Например, картофель фри и игристое. Любимые многими картофельные ломтики имеют жирный и солёный вкус, что в сочетании с высокой кислотностью игристого вина прекрасно уравновесит вкусы и создаст отличную пару. Предпочтительно отдать выбор брюту", - заявила Буняева. Она отметила, что игристые вина в целом прекрасно подойдут к различным жирным блюдам - пузырьки освежают рецепторы и способствуют усилению вкуса. При этом, например, к бургеру легкотелое вино выбирать не стоит, так как его вкус потеряется на фоне насыщенности блюда. Поэтому эксперт советует отдавать предпочтение интенсивному Каберне Совиньон или Зинфандель. А вот к пицце, отметила она, лучше присматривать Шираз или Каберне Фран с глубокой ароматикой и интенсивным вкусом, чтобы, как и в ситуации с бургерами, яркий вкус и жирность блюда не затмили винное сопровождение.
https://ria.ru/20230216/vino-1852430817.html
https://ria.ru/20230216/vino-1852303507.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746996409_352:0:3008:1992_1920x0_80_0_0_a771d072fabc27216d83de6c946cd244.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, олеся буняева, роскачество, россия
Общество, Олеся Буняева, Роскачество, Россия
05:10 17.02.2023
 
В Роскачестве рассказали, какое вино подходит к фастфуду

Роскачество: игристое вино подойдет к картофелю фри, а шаурму лучше запивать белым

© Depositphotos.com / lucidwatersШаурма
Шаурма - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Depositphotos.com / lucidwaters
Шаурма. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Фастфуд является одной из возможных гастрономических пар к вину, например с тихим белым сочетается шаурма с курицей, а игристое дополнит различные жирные блюда, в частности, картошку фри, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
"На самом деле, фастфуд – это классическая гастрономическая пара к вину из числа креативных и для многих не самых очевидных. Например, картофель фри и игристое. Любимые многими картофельные ломтики имеют жирный и солёный вкус, что в сочетании с высокой кислотностью игристого вина прекрасно уравновесит вкусы и создаст отличную пару. Предпочтительно отдать выбор брюту", - заявила Буняева.
Бочки с вином в экспозиционном пространстве винодельни на территории центра винного туризма Winepark неподалеку от Ялты - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 15:08
Роскачество: производители вина в России могут обеспечить две трети рынка
Она отметила, что игристые вина в целом прекрасно подойдут к различным жирным блюдам - пузырьки освежают рецепторы и способствуют усилению вкуса. При этом, например, к бургеру легкотелое вино выбирать не стоит, так как его вкус потеряется на фоне насыщенности блюда. Поэтому эксперт советует отдавать предпочтение интенсивному Каберне Совиньон или Зинфандель.
"Шаурма – еще один популярный вариант быстрого обеда или ужина... К шаурме лучше выбирать неплотное тихое белое вино, это может быть Совиньон Блан со своей характерной хрусткостью, свежестью и фруктовыми нотами. Он подойдет к курице, соусу и овощам, которые есть в блюде", - добавила Буняева.
А вот к пицце, отметила она, лучше присматривать Шираз или Каберне Фран с глубокой ароматикой и интенсивным вкусом, чтобы, как и в ситуации с бургерами, яркий вкус и жирность блюда не затмили винное сопровождение.
Девушка с бокалом красного вина - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 06:35
Эксперт оценил потенциал боливийского вина на российском рынке
 
ОбществоОлеся БуняеваРоскачествоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала