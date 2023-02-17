https://ria.ru/20230217/vino-1852566483.html
В Роскачестве рассказали, какое вино подходит к фастфуду
В Роскачестве рассказали, какое вино подходит к фастфуду - РИА Новости, 17.02.2023
В Роскачестве рассказали, какое вино подходит к фастфуду
Фастфуд является одной из возможных гастрономических пар к вину, например с тихим белым сочетается шаурма с курицей, а игристое дополнит различные жирные блюда, РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T05:10
2023-02-17T05:10
2023-02-17T05:10
общество
олеся буняева
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Фастфуд является одной из возможных гастрономических пар к вину, например с тихим белым сочетается шаурма с курицей, а игристое дополнит различные жирные блюда, в частности, картошку фри, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. "На самом деле, фастфуд – это классическая гастрономическая пара к вину из числа креативных и для многих не самых очевидных. Например, картофель фри и игристое. Любимые многими картофельные ломтики имеют жирный и солёный вкус, что в сочетании с высокой кислотностью игристого вина прекрасно уравновесит вкусы и создаст отличную пару. Предпочтительно отдать выбор брюту", - заявила Буняева. Она отметила, что игристые вина в целом прекрасно подойдут к различным жирным блюдам - пузырьки освежают рецепторы и способствуют усилению вкуса. При этом, например, к бургеру легкотелое вино выбирать не стоит, так как его вкус потеряется на фоне насыщенности блюда. Поэтому эксперт советует отдавать предпочтение интенсивному Каберне Совиньон или Зинфандель. А вот к пицце, отметила она, лучше присматривать Шираз или Каберне Фран с глубокой ароматикой и интенсивным вкусом, чтобы, как и в ситуации с бургерами, яркий вкус и жирность блюда не затмили винное сопровождение.
https://ria.ru/20230216/vino-1852430817.html
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общество, олеся буняева, роскачество, россия
Общество, Олеся Буняева, Роскачество, Россия
В Роскачестве рассказали, какое вино подходит к фастфуду
Роскачество: игристое вино подойдет к картофелю фри, а шаурму лучше запивать белым
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Фастфуд является одной из возможных гастрономических пар к вину, например с тихим белым сочетается шаурма с курицей, а игристое дополнит различные жирные блюда, в частности, картошку фри, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
"На самом деле, фастфуд – это классическая гастрономическая пара к вину из числа креативных и для многих не самых очевидных. Например, картофель фри и игристое. Любимые многими картофельные ломтики имеют жирный и солёный вкус, что в сочетании с высокой кислотностью игристого вина прекрасно уравновесит вкусы и создаст отличную пару. Предпочтительно отдать выбор брюту", - заявила Буняева.
Она отметила, что игристые вина в целом прекрасно подойдут к различным жирным блюдам - пузырьки освежают рецепторы и способствуют усилению вкуса. При этом, например, к бургеру легкотелое вино выбирать не стоит, так как его вкус потеряется на фоне насыщенности блюда. Поэтому эксперт советует отдавать предпочтение интенсивному Каберне Совиньон или Зинфандель.
"Шаурма – еще один популярный вариант быстрого обеда или ужина... К шаурме лучше выбирать неплотное тихое белое вино, это может быть Совиньон Блан со своей характерной хрусткостью, свежестью и фруктовыми нотами. Он подойдет к курице, соусу и овощам, которые есть в блюде", - добавила Буняева.
А вот к пицце, отметила она, лучше присматривать Шираз
или Каберне Фран с глубокой ароматикой и интенсивным вкусом, чтобы, как и в ситуации с бургерами, яркий вкус и жирность блюда не затмили винное сопровождение.