https://ria.ru/20230217/vertolet-1852608631.html

Уголовное дело возбудили после крушения вертолета на Сахалине

Уголовное дело возбудили после крушения вертолета на Сахалине - РИА Новости, 17.02.2023

Уголовное дело возбудили после крушения вертолета на Сахалине

Уголовное дело возбуждено по факту крушения вертолета Robinson на Сахалине, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:14

2023-02-17T11:14

2023-02-17T12:16

происшествия

сахалин

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту крушения вертолета Robinson на Сахалине, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "В 15 часов 16 минут воздушное судно осуществило посадку на горе пик Чехова, после чего пилот не подтвердил взлет органу воздушного движения, и в 16 часов 02 минуты произошло срабатывание сигнала бедствия воздушного судна по международной спутниковой системе КОСПАС. В настоящее время воздушное судно обнаружено, количество пострадавших лиц уточняется. По данному факту… возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сообщает пресс-служба ведомства. Пропавший на Сахалине вертолет Robinson 44 совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. На борту было три человека, одного спасатели эвакуировали в больницу, состояние остальных двух неизвестно.

https://ria.ru/20230217/vertolet-1852601246.html

сахалин

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сахалин, россия, следственный комитет россии (ск рф)