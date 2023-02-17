11:14 17.02.2023 (обновлено: 12:16 17.02.2023)
Уголовное дело возбудили после крушения вертолета на Сахалине
СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки вертолета Robinson на Сахалине
© Фото : МЧС РоссииСпасатели МЧС России во время отправления на место аварийной посадки вертолета Robinson R 44 в Сахалинской области. 17 февраля 2023
© Фото : МЧС России
Спасатели МЧС России во время отправления на место аварийной посадки вертолета Robinson R 44 в Сахалинской области. 17 февраля 2023
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту крушения вертолета Robinson на Сахалине, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"В 15 часов 16 минут воздушное судно осуществило посадку на горе пик Чехова, после чего пилот не подтвердил взлет органу воздушного движения, и в 16 часов 02 минуты произошло срабатывание сигнала бедствия воздушного судна по международной спутниковой системе КОСПАС. В настоящее время воздушное судно обнаружено, количество пострадавших лиц уточняется. По данному факту… возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сообщает пресс-служба ведомства.
Пропавший на Сахалине вертолет Robinson 44 совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. На борту было три человека, одного спасатели эвакуировали в больницу, состояние остальных двух неизвестно.