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При посадке вертолета на Сахалине пострадал человек
При посадке вертолета на Сахалине пострадал человек - РИА Новости, 17.02.2023
При посадке вертолета на Сахалине пострадал человек
Один человек пострадал, по предварительной информации, при аварийной посадке вертолета Robinson в Сахалинской области, его отправили в больницу Южно-Сахалинска, РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:49
2023-02-17T10:49
2023-02-17T10:53
происшествия
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южно-сахалинск
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Один человек пострадал, по предварительной информации, при аварийной посадке вертолета Robinson в Сахалинской области, его отправили в больницу Южно-Сахалинска, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."С места аварийной посадки вертолета Robinson в областную больницу эвакуирован один пострадавший", - сказал собеседник агентства, не уточнив состояние остальных людей, находившихся на борту воздушного судна.Ранее МЧС РФ сообщило, что пропавший на Сахалине вертолет Robinson совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная.
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происшествия, сахалин, южно-сахалинск, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Южно-Сахалинск, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:49 17.02.2023 (обновлено: 10:53 17.02.2023)
При посадке вертолета на Сахалине пострадал человек
МЧС: при аварийной посадке вертолета на Сахалине пострадал человек