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При посадке вертолета на Сахалине пострадал человек

При посадке вертолета на Сахалине пострадал человек - РИА Новости, 17.02.2023

При посадке вертолета на Сахалине пострадал человек

Один человек пострадал, по предварительной информации, при аварийной посадке вертолета Robinson в Сахалинской области, его отправили в больницу Южно-Сахалинска, РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T10:49

2023-02-17T10:49

2023-02-17T10:53

происшествия

сахалин

южно-сахалинск

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Один человек пострадал, по предварительной информации, при аварийной посадке вертолета Robinson в Сахалинской области, его отправили в больницу Южно-Сахалинска, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."С места аварийной посадки вертолета Robinson в областную больницу эвакуирован один пострадавший", - сказал собеседник агентства, не уточнив состояние остальных людей, находившихся на борту воздушного судна.Ранее МЧС РФ сообщило, что пропавший на Сахалине вертолет Robinson совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная.

сахалин

южно-сахалинск

сахалинская область

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2023

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происшествия, сахалин, южно-сахалинск, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)