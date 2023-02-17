https://ria.ru/20230217/vertolet-1852601246.html

Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом Robinson на Сахалине

Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом Robinson на Сахалине - РИА Новости, 17.02.2023

Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом Robinson на Сахалине

Разрушенный корпус вертолета Robinson обнаружен на Сахалине, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T10:48

2023-02-17T10:48

2023-02-17T11:11

происшествия

сахалин

следственный комитет россии (ск рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Разрушенный корпус вертолета Robinson обнаружен на Сахалине, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.Пропавший на Сахалине вертолет Robinson совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. На борту было три человека, одного спасатели эвакуировали в больницу, состояние остальных двух неизвестно.Проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов проводит Сахалинская транспортная прокуратура. По ее результатам при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20230217/vertolet-1852601885.html

сахалин

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сахалин, следственный комитет россии (ск рф)