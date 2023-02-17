https://ria.ru/20230217/vertolet-1852601246.html
Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом Robinson на Сахалине
Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом Robinson на Сахалине - РИА Новости, 17.02.2023
Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом Robinson на Сахалине
Разрушенный корпус вертолета Robinson обнаружен на Сахалине, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:48
2023-02-17T10:48
2023-02-17T11:11
происшествия
сахалин
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Разрушенный корпус вертолета Robinson обнаружен на Сахалине, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.Пропавший на Сахалине вертолет Robinson совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. На борту было три человека, одного спасатели эвакуировали в больницу, состояние остальных двух неизвестно.Проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов проводит Сахалинская транспортная прокуратура. По ее результатам при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20230217/vertolet-1852601885.html
сахалин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сахалин, Следственный комитет России (СК РФ)
10:48 17.02.2023 (обновлено: 11:11 17.02.2023)
Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом Robinson на Сахалине
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки вертолета Robinson на Сахалине