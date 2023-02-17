Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом Robinson на Сахалине - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/vertolet-1852601246.html
Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом Robinson на Сахалине
Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом Robinson на Сахалине - РИА Новости, 17.02.2023
Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом Robinson на Сахалине
Разрушенный корпус вертолета Robinson обнаружен на Сахалине, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:48
2023-02-17T11:11
происшествия
сахалин
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Разрушенный корпус вертолета Robinson обнаружен на Сахалине, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.Пропавший на Сахалине вертолет Robinson совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. На борту было три человека, одного спасатели эвакуировали в больницу, состояние остальных двух неизвестно.Проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов проводит Сахалинская транспортная прокуратура. По ее результатам при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20230217/vertolet-1852601885.html
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сахалин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сахалин, Следственный комитет России (СК РФ)
10:48 17.02.2023 (обновлено: 11:11 17.02.2023)
 
Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом Robinson на Сахалине

Прокуратура начала проверку после аварийной посадки вертолета Robinson на Сахалине

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Разрушенный корпус вертолета Robinson обнаружен на Сахалине, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Пропавший на Сахалине вертолет Robinson совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. На борту было три человека, одного спасатели эвакуировали в больницу, состояние остальных двух неизвестно.
"Семнадцатого февраля прервалась связь с принадлежащим предпринимателю вертолетом Робинсон-44, следовавшим по маршруту Южно-Сахалинск – пик Чехова – Южно-Сахалинск. По предварительным данным, в ходе поисково-спасательной операции обнаружен разрушенный корпус воздушного судна", - говорится в сообщении.
Проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов проводит Сахалинская транспортная прокуратура. По ее результатам при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
10:49
При посадке вертолета на Сахалине пострадал человек
 
ПроисшествияСахалинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала