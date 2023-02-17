https://ria.ru/20230217/vertolet-1852592675.html
На Сахалине пропал вертолет Robinson
На Сахалине пропал вертолет Robinson - РИА Новости, 17.02.2023
На Сахалине пропал вертолет Robinson
Вертолет Robinson, на борту которого находились три человека, в пятницу пропал с экранов радаров в Сахалинской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:07
2023-02-17T10:07
2023-02-17T10:14
сахалин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808912452_290:0:1024:413_1920x0_80_0_0_a7f2037d453137bc7dac219c4acedbd6.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вертолет Robinson, на борту которого находились три человека, в пятницу пропал с экранов радаров в Сахалинской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступила информация о невыходе на связь вертолета Robinson на северо-востоке Сахалина", - сказал собеседник агентства.На борту, по предварительной информации, находились три человека. На поиск вертолета выдвинулась наземная группа спасателей.
https://rsport.ria.ru/20220717/vertolet-1802999946.html
сахалин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808912452_334:0:996:497_1920x0_80_0_0_ffe4e1c6d5ca67e282b744856dbdffa4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, происшествия
10:07 17.02.2023 (обновлено: 10:14 17.02.2023)
На Сахалине пропал вертолет Robinson
Вертолет Robinson с тремя людьми на борту пропал на северо-востоке Сахалина
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вертолет Robinson, на борту которого находились три человека, в пятницу пропал с экранов радаров в Сахалинской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступила информация о невыходе на связь вертолета Robinson на северо-востоке Сахалина", - сказал собеседник агентства.
На борту, по предварительной информации, находились три человека. На поиск вертолета выдвинулась наземная группа спасателей.