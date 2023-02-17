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На Сахалине пропал вертолет Robinson - РИА Новости, 17.02.2023
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На Сахалине пропал вертолет Robinson
На Сахалине пропал вертолет Robinson - РИА Новости, 17.02.2023
На Сахалине пропал вертолет Robinson
Вертолет Robinson, на борту которого находились три человека, в пятницу пропал с экранов радаров в Сахалинской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:07
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сахалин
происшествия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вертолет Robinson, на борту которого находились три человека, в пятницу пропал с экранов радаров в Сахалинской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступила информация о невыходе на связь вертолета Robinson на северо-востоке Сахалина", - сказал собеседник агентства.На борту, по предварительной информации, находились три человека. На поиск вертолета выдвинулась наземная группа спасателей.
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сахалин, происшествия
Сахалин, Происшествия
10:07 17.02.2023 (обновлено: 10:14 17.02.2023)
 
На Сахалине пропал вертолет Robinson

Вертолет Robinson с тремя людьми на борту пропал на северо-востоке Сахалина

CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Robinson R-44Вертолет Robinson
Вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Robinson R-44
Вертолет Robinson. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вертолет Robinson, на борту которого находились три человека, в пятницу пропал с экранов радаров в Сахалинской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступила информация о невыходе на связь вертолета Robinson на северо-востоке Сахалина", - сказал собеседник агентства.
На борту, по предварительной информации, находились три человека. На поиск вертолета выдвинулась наземная группа спасателей.
Игорь Малиновский - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля 2022, 08:03Биатлон
Пропавший вертолет с экс-биатлонистом сборной нашли сгоревшим
 
СахалинПроисшествия
 
 
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