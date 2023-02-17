https://ria.ru/20230217/vertolet-1852592675.html

На Сахалине пропал вертолет Robinson

На Сахалине пропал вертолет Robinson - РИА Новости, 17.02.2023

На Сахалине пропал вертолет Robinson

Вертолет Robinson, на борту которого находились три человека, в пятницу пропал с экранов радаров в Сахалинской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T10:07

2023-02-17T10:07

2023-02-17T10:14

сахалин

происшествия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вертолет Robinson, на борту которого находились три человека, в пятницу пропал с экранов радаров в Сахалинской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступила информация о невыходе на связь вертолета Robinson на северо-востоке Сахалина", - сказал собеседник агентства.На борту, по предварительной информации, находились три человека. На поиск вертолета выдвинулась наземная группа спасателей.

https://rsport.ria.ru/20220717/vertolet-1802999946.html

сахалин

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сахалин, происшествия