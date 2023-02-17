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Киев потерял почти всех пилотов, заявил командир авиагруппы "Вагнера" - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/vagner-1852568300.html
Киев потерял почти всех пилотов, заявил командир авиагруппы "Вагнера"
Киев потерял почти всех пилотов, заявил командир авиагруппы "Вагнера" - РИА Новости, 17.02.2023
Киев потерял почти всех пилотов, заявил командир авиагруппы "Вагнера"
Киев за время российской спецоперации потерял почти всех опытных военных пилотов, заявил командир авиагруппы "Вагнер" с позывным "Горец". РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T06:58
2023-02-17T09:17
специальная военная операция на украине
россия
киев
безопасность
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ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. Киев за время российской спецоперации потерял почти всех опытных военных пилотов, заявил командир авиагруппы "Вагнер" с позывным "Горец". Командир подчеркнул, что опыт можно приобрести только участвуя в боевых действиях, а многие бойцы группы прошли горячие точки и такой опыт получили.Группа "Вагнер" принимает активное участие с марта 2022 года в спецоперации в Донбассе и на Украине.Евгений Пригожин заявил, что он создал это подразделение в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230217/narkotiki-1852564722.html
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"У них осталась только молодежь" – боец "Вагнера" о малом количестве опытных летчиков у ВСУ
"У них осталась только молодежь" – боец "Вагнера" о малом количестве опытных летчиков у ВСУ
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россия, киев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Безопасность
06:58 17.02.2023 (обновлено: 09:17 17.02.2023)
 
Киев потерял почти всех пилотов, заявил командир авиагруппы "Вагнера"

Командир авиагруппы "Вагнера" с позывным Горец: Киев потерял почти всех опытных пилотов

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ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. Киев за время российской спецоперации потерял почти всех опытных военных пилотов, заявил командир авиагруппы "Вагнер" с позывным "Горец".
"Большие потери были в авиации у противника, и в основном сейчас инстаграмная* молодежь. Если у нас все опытные люди, у них осталась, полагаю, только молодежь. В авиации нужен опыт, чтобы нормально работать. Просто дергать за ручку штурвала не получится", — сказал он.
Командир подчеркнул, что опыт можно приобрести только участвуя в боевых действиях, а многие бойцы группы прошли горячие точки и такой опыт получили.
Группа "Вагнер" принимает активное участие с марта 2022 года в спецоперации в Донбассе и на Украине.
Евгений Пригожин заявил, что он создал это подразделение в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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