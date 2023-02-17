Киев потерял почти всех пилотов, заявил командир авиагруппы "Вагнера"

"Большие потери были в авиации у противника, и в основном сейчас инстаграмная* молодежь. Если у нас все опытные люди, у них осталась, полагаю, только молодежь. В авиации нужен опыт, чтобы нормально работать. Просто дергать за ручку штурвала не получится", — сказал он.