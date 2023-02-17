https://ria.ru/20230217/utechka-1852785890.html

НАСА и Роскосмос продолжают выяснять причину утечки на "Прогрессе"

НАСА и Роскосмос продолжают выяснять причину утечки на "Прогрессе" - РИА Новости, 17.02.2023

НАСА и Роскосмос продолжают выяснять причину утечки на "Прогрессе"

Специалисты НАСА взаимодействуют с Роскосмосом в установлении причины утечки на грузовом корабле "Прогресс", заявил на брифинге представитель программы МКС... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T20:40

2023-02-17T20:40

2023-02-17T20:40

в мире

наса

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

мс-21

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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Специалисты НАСА взаимодействуют с Роскосмосом в установлении причины утечки на грузовом корабле "Прогресс", заявил на брифинге представитель программы МКС Джефф Аренд. "Специалисты НАСА и Роскосмоса продолжают изучать утечку", - сказал представитель американского космического ведомства. Он напомнил, что ранее на этой неделе экипаж станции с помощью манипулятора Canadarm сфотографировал грузовой корабль и подтвердил, что дополнительная съемка будет произведена после запланированной на субботу стыковки "Прогресса". "Мы узнаем больше в предстоящие дни", - добавил представитель НАСА. В течение двух месяцев на МКС произошли две очень похожие нештатные ситуации: 15 декабря разгерметизировалась система охлаждения пилотируемого корабля "Союз МС-22". В Роскосмосе назвали причиной попадание микрометеорита. В минувшую субботу стало известно о разгерметизации системы терморегулирования на еще одном корабле – грузовике "Прогресс МС-21", который находился в составе станции более трех месяцев. В пятницу было решено, что грузовик, как и планировалось до разгерметизации его системы, отстыкуют от МКС 18 февраля. После отхода от модуля "Поиск" космонавты с помощью системы телеоператорного управления развернут грузовой корабль и еще раз сфотографируют место повреждения, после чего он будет сведен с орбиты.

https://ria.ru/20230214/mks-1851894857.html

https://ria.ru/20230211/mks-1851430585.html

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в мире, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), мс-21