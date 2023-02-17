https://ria.ru/20230217/utechka-1852785890.html
НАСА и Роскосмос продолжают выяснять причину утечки на "Прогрессе"
НАСА и Роскосмос продолжают выяснять причину утечки на "Прогрессе" - РИА Новости, 17.02.2023
НАСА и Роскосмос продолжают выяснять причину утечки на "Прогрессе"
Специалисты НАСА взаимодействуют с Роскосмосом в установлении причины утечки на грузовом корабле "Прогресс", заявил на брифинге представитель программы МКС... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T20:40
2023-02-17T20:40
2023-02-17T20:40
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Специалисты НАСА взаимодействуют с Роскосмосом в установлении причины утечки на грузовом корабле "Прогресс", заявил на брифинге представитель программы МКС Джефф Аренд. "Специалисты НАСА и Роскосмоса продолжают изучать утечку", - сказал представитель американского космического ведомства. Он напомнил, что ранее на этой неделе экипаж станции с помощью манипулятора Canadarm сфотографировал грузовой корабль и подтвердил, что дополнительная съемка будет произведена после запланированной на субботу стыковки "Прогресса". "Мы узнаем больше в предстоящие дни", - добавил представитель НАСА. В течение двух месяцев на МКС произошли две очень похожие нештатные ситуации: 15 декабря разгерметизировалась система охлаждения пилотируемого корабля "Союз МС-22". В Роскосмосе назвали причиной попадание микрометеорита. В минувшую субботу стало известно о разгерметизации системы терморегулирования на еще одном корабле – грузовике "Прогресс МС-21", который находился в составе станции более трех месяцев. В пятницу было решено, что грузовик, как и планировалось до разгерметизации его системы, отстыкуют от МКС 18 февраля. После отхода от модуля "Поиск" космонавты с помощью системы телеоператорного управления развернут грузовой корабль и еще раз сфотографируют место повреждения, после чего он будет сведен с орбиты.
https://ria.ru/20230214/mks-1851894857.html
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в мире, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), мс-21
В мире, НАСА, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), МС-21
НАСА и Роскосмос продолжают выяснять причину утечки на "Прогрессе"
Представитель Аренд: НАСА и Роскосмос продолжают выяснять причину утечки на "Прогрессе"
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Специалисты НАСА взаимодействуют с Роскосмосом в установлении причины утечки на грузовом корабле "Прогресс", заявил на брифинге представитель программы МКС Джефф Аренд.
"Специалисты НАСА и Роскосмоса продолжают изучать утечку", - сказал представитель американского космического ведомства. Он напомнил, что ранее на этой неделе экипаж станции с помощью манипулятора Canadarm сфотографировал грузовой корабль и подтвердил, что дополнительная съемка будет произведена после запланированной на субботу стыковки "Прогресса".
"Мы узнаем больше в предстоящие дни", - добавил представитель НАСА.
В течение двух месяцев на МКС произошли две очень похожие нештатные ситуации: 15 декабря разгерметизировалась система охлаждения пилотируемого корабля "Союз МС-22". В Роскосмосе назвали причиной попадание микрометеорита. В минувшую субботу стало известно о разгерметизации системы терморегулирования на еще одном корабле – грузовике "Прогресс МС
-21", который находился в составе станции более трех месяцев.
В пятницу было решено, что грузовик, как и планировалось до разгерметизации его системы, отстыкуют от МКС 18 февраля. После отхода от модуля "Поиск" космонавты с помощью системы телеоператорного управления развернут грузовой корабль и еще раз сфотографируют место повреждения, после чего он будет сведен с орбиты.