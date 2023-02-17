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Премьер Польши предложил дать Украине особые условия по вступлению в ЕС - РИА Новости, 17.02.2023
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Премьер Польши предложил дать Украине особые условия по вступлению в ЕС
Премьер Польши предложил дать Украине особые условия по вступлению в ЕС - РИА Новости, 17.02.2023
Премьер Польши предложил дать Украине особые условия по вступлению в ЕС
Украине нужно предоставить эксклюзивные условия и особые переговоры по вступлению в Европейский союз, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T22:29
2023-02-17T22:29
в мире
украина
польша
европа
матеуш моравецкий
владимир путин
евросоюз
нато
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ВАРШАВА, 17 фев - РИА Новости. Украине нужно предоставить эксклюзивные условия и особые переговоры по вступлению в Европейский союз, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Мюнхенской конференции по безопасности. "Если бы я мог отменить нормальный путь по вступлению, то мой ответ – да. Мы не можем позволить этой стране (Украине – ред.) вести переговоры как для обычного кандидата в ЕС", - сказал Моравецкий. Он уточнил, что выступает за ускоренное принятие Украины в ЕС. "Все возможно и даже я могу представить ускоренный путь Украины в ЕС... Нам нужно, чтобы Украина была частью ЕС и НАТО. С моей точки зрения, чем быстрее тем лучше", - сказал он. "Мы не можем соотносить происходящее на Украине с нормальным или почти нормальным путем принятия в ЕС. Нам нужно поменять почти все в Европе. Нам нужно создать новый процесс в Европе для Украины. Ускоренный путь – синоним для этого. Я не уверен, как это (вступление Украины в ЕС на особых условиях - ред.) должно выглядеть", - заключил он. Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Получение статуса кандидата является началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230217/evrosoyuz-1852667394.html
https://ria.ru/20230217/zasedanie-1852640210.html
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в мире, украина, польша, европа, матеуш моравецкий, владимир путин, евросоюз, нато, верховная рада украины
В мире, Украина, Польша, Европа, Матеуш Моравецкий, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Верховная Рада Украины
22:29 17.02.2023
 
Премьер Польши предложил дать Украине особые условия по вступлению в ЕС

Премьер Польши Моравецкий предложил дать Украине эксклюзивные условия по вступлению в ЕС

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 фев - РИА Новости. Украине нужно предоставить эксклюзивные условия и особые переговоры по вступлению в Европейский союз, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Если бы я мог отменить нормальный путь по вступлению, то мой ответ – да. Мы не можем позволить этой стране (Украине – ред.) вести переговоры как для обычного кандидата в ЕС", - сказал Моравецкий.
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Глава Евросовета развеял надежду Украины на ускоренное вступление в ЕС
Он уточнил, что выступает за ускоренное принятие Украины в ЕС.
"Все возможно и даже я могу представить ускоренный путь Украины в ЕС... Нам нужно, чтобы Украина была частью ЕС и НАТО. С моей точки зрения, чем быстрее тем лучше", - сказал он.
"Мы не можем соотносить происходящее на Украине с нормальным или почти нормальным путем принятия в ЕС. Нам нужно поменять почти все в Европе. Нам нужно создать новый процесс в Европе для Украины. Ускоренный путь – синоним для этого. Я не уверен, как это (вступление Украины в ЕС на особых условиях - ред.) должно выглядеть", - заключил он.
Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
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Главы МИД Украины и Молдавии примут участие в заседании ЕС, заявил источник
Получение статуса кандидата является началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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