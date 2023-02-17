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Зеленский гонениями против УПЦ пытается убить Украину, заявил МИД

Зеленский гонениями против УПЦ пытается убить Украину, заявил МИД - РИА Новости, 17.02.2023

Зеленский гонениями против УПЦ пытается убить Украину, заявил МИД

Гонениями против Украинской православной церкви Владимир Зеленский пытается довести Украину до самоубийства, это один из признаков геноцида, который... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:34

2023-02-17T12:34

2023-02-17T12:34

религия

украина

москва

киев

мария захарова

владимир зеленский

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Гонениями против Украинской православной церкви Владимир Зеленский пытается довести Украину до самоубийства, это один из признаков геноцида, который осуществляют в стране североатлантические структуры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что на рассмотрении Верховной рады сейчас находятся четыре законопроекта, которые предусматривают ограничение деятельности, отчуждение собственности и смену названия Украинской православной церкви, а 12 февраля стало известно, что правительство внесло в парламент проект о запрете УПЦ. "Все эти документы грубо нарушают конституцию страны, ну а о нормах, под которыми подписались большинство, в том числе и стран европейского континента, тут вообще речи не идет", - сказала Захарова в ходе брифинга. "Неудивительно, что антицерковная кампания киевского режима вызывает недовольство в разных слоях украинского общества, а если говорить попросту, люди уже не понимают, зачем усугубляется и без того их бедственное положение на Украине... Это не цинизм, я считаю, это один из признаков геноцида, который сейчас творится на Украине руками североатлантических структур и элит", - добавила она. Захарова подчеркнула, что Зеленский не слышит возмущение общественности, поскольку был поставлен на свою должность, чтобы "совершить полное самоубийство Украины". "Это, конечно, доведение до самоубийства, это убийство, но обставить так, что это внутренние процессы довели Украину до такого состояния. Все, что мы видим за последние десятилетия на территории Украины, это результат деятельности североатлантических соответствующих политических группировок, глубинного государства в США и Британии, и безусловно, при участии спецслужб этих государств", - отметила официальный представитель МИД РФ. По ее словам, власти Украины остаются безучастными и продолжают делать все для усугубления раскола и усиления межконфессиональной напряженности. "Западники покрывают своих подопечных", - добавила Захарова, комментируя отсутствие реакции ЕС и США на религиозные гонения Киева. Ранее спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил РИА Новости, что Москва призывает международные правозащитные организации повлиять на Киев, чтобы обеспечить нормальное функционирование Украинской православной церкви. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции.

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https://ria.ru/20230217/arestovich-1852636903.html

https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html

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