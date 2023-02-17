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Шольц не согласился с Зеленским по срокам завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/ukraina-1852758427.html
Шольц не согласился с Зеленским по срокам завершения конфликта на Украине
Шольц не согласился с Зеленским по срокам завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 17.02.2023
Шольц не согласился с Зеленским по срокам завершения конфликта на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности дал понять, что не разделяет позицию Владимира Зеленского о том, что конфликт на Украине... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T18:36
2023-02-17T18:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
владимир зеленский
олаф шольц
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности дал понять, что не разделяет позицию Владимира Зеленского о том, что конфликт на Украине закончится в этом году. "Я думаю, что мудрым решением является быть готовым к длительной войне", - ответил он на вопрос, если ли у Германии в контексте времени хотя бы стратегическая цель и разделяет ли Берлин призыв Зеленского окончить конфликт уже в этом году. Ранее Зеленский в своем обращении к присутствующим на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что конфликт на Украине, как он считает, должен закончиться в этом году. На прошлогодней конференции в Мюнхене он пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия. Шольц также считает "мудрым" действием дать понять Москве, что Запад будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. "Это не очень хорошая идея, если мы на этой конференции и подиуме будем обсуждать, когда и в каком месяце эта война закончится", - добавил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html
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в мире, украина, германия, владимир зеленский, олаф шольц, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:36 17.02.2023 (обновлено: 18:47 17.02.2023)
 
Шольц не согласился с Зеленским по срокам завершения конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Шольц считает, что конфликт на Украине не завершится к концу года

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности дал понять, что не разделяет позицию Владимира Зеленского о том, что конфликт на Украине закончится в этом году.
"Я думаю, что мудрым решением является быть готовым к длительной войне", - ответил он на вопрос, если ли у Германии в контексте времени хотя бы стратегическая цель и разделяет ли Берлин призыв Зеленского окончить конфликт уже в этом году.
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Ранее Зеленский в своем обращении к присутствующим на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что конфликт на Украине, как он считает, должен закончиться в этом году. На прошлогодней конференции в Мюнхене он пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия.
Шольц также считает "мудрым" действием дать понять Москве, что Запад будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. "Это не очень хорошая идея, если мы на этой конференции и подиуме будем обсуждать, когда и в каком месяце эта война закончится", - добавил он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияВладимир ЗеленскийОлаф ШольцСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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