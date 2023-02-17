https://ria.ru/20230217/ukraina-1852756000.html
Зеленский сравнил конфликт на Украине с битвой Давида и Голиафа
Зеленский сравнил конфликт на Украине с битвой Давида и Голиафа - РИА Новости, 17.02.2023
Зеленский сравнил конфликт на Украине с битвой Давида и Голиафа
Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвал нарастить поставки вооружений на Украину, сравнив конфликт с Россией с... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T18:27
2023-02-17T18:27
2023-02-17T18:27
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
россия
нато
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвал нарастить поставки вооружений на Украину, сравнив конфликт с Россией с битвой ветхозаветных персонажей Давида и Голиафа. "Давид победил Голиафа не силой переговоров, а силой своих действий. Своей смелостью и своей пращой. Смелости у нас достаточно, как и у всей нашей коалиции, а значит "праща" должна становиться сильнее уже сейчас, чтобы в следующем году мы собрались на первую послевоенную Мюнхенскую конференцию", - заявил Зеленский. При этом он признал, что Киев пока не получил израильский ракетный комплекс "Праща Давида", но выразил уверенность, что это временно. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Россия, НАТО, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский сравнил конфликт на Украине с битвой Давида и Голиафа
Зеленский сравнил Украину с библейским Давидом и попросил Запад "усилить пращу"