https://ria.ru/20230217/ukraina-1852754332.html

Макрон призвал Запад поддержать контрнаступление Украины

Макрон призвал Запад поддержать контрнаступление Украины - РИА Новости, 17.02.2023

Макрон призвал Запад поддержать контрнаступление Украины

Запад должен оказывать большую поддержку Украине, чтобы позволить ей вести контрнаступление, что якобы приведет к возвращению к переговорам на условиях Киева,... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T18:19

2023-02-17T18:19

2023-02-17T18:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

франция

эммануэль макрон

нато

ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 17 фев – РИА Новости. Запад должен оказывать большую поддержку Украине, чтобы позволить ей вести контрнаступление, что якобы приведет к возвращению к переговорам на условиях Киева, сказал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии Мюнхенской конференции по безопасности. "Я убежден, что мы должны увеличить нашу поддержку и наши усилия, чтобы укрепить обороноспособность Украины и позволить ей вести контрнаступление – единственное, что сделает возможным кредитоспособные переговоры на условиях Украины", - сказал Макрон на конференции, которая транслируется в официальном аккаунте конференции на Youtube. Макрон неоднократно высказывался в пользу возвращения к переговорам на Украине. Однако Париж продолжает активно поставлять вооружения Киеву. Макрон ранее говорил, что не исключает возможность поставок боевых самолётов Украине, а также танков Leclerc. По его словам, в вопросе поставок вооружения Франция отталкивается от трёх критериев: первый критерий заключается в полезности и эффективности того или иного типа оружия для украинской армии. Второй критерий - эти поставки не должны приводить к эскалации конфликта, и третий - они не должны ослаблять обороноспособность французской армии. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню также заявлял, что для Парижа "нет табу" в вопросе возможных поставок Украине истребителей. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230216/podgotovka-1852207380.html

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, франция, эммануэль макрон, нато, ситуация в днр и лнр