https://ria.ru/20230217/ukraina-1852738988.html

Зеленский заявил, что в поставках оружия Украине не должно быть табу

Зеленский заявил, что в поставках оружия Украине не должно быть табу - РИА Новости, 17.02.2023

Зеленский заявил, что в поставках оружия Украине не должно быть табу

Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте в Киеве заявил, что в поставках оружия Украине не должно быть... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T17:25

2023-02-17T17:25

2023-02-17T17:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте в Киеве заявил, что в поставках оружия Украине не должно быть табу. "Имеем общее понимание с Нидерландами, что не может быть табу в отношении поставок и поддержки оружием нашей армии, нашей Украины", - заявил он. Также Зеленский заявил, что Нидерланды вместе с Данией и Германией готовятся передать Украине около 100 танков Leopard. Зеленский провёл в пятницу встречу с Рютте в Киеве, на которой стороны обсудили военную помощь Украине. Украинские власти неоднократно призывали западных партнеров предоставить Киеву боевую авиацию. Под коалицией подразумевают объединение стран, готовых предоставить истребители. Рютте заявил, что пока не готов предметно обсуждать с Зеленским "авиационную коалицию". СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html

https://ria.ru/20230216/podgotovka-1852207380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр