Зеленский заявил, что в поставках оружия Украине не должно быть табу
Зеленский заявил, что в поддержке Украины и ее вооруженных сил не должно быть табу
© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте в Киеве заявил, что в поставках оружия Украине не должно быть табу.
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Зеленский провёл в пятницу встречу с Рютте в Киеве, на которой стороны обсудили военную помощь Украине. Украинские власти неоднократно призывали западных партнеров предоставить Киеву боевую авиацию. Под коалицией подразумевают объединение стран, готовых предоставить истребители. Рютте заявил, что пока не готов предметно обсуждать с Зеленским "авиационную коалицию".
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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