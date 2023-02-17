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Зеленский заявил, что в поставках оружия Украине не должно быть табу - РИА Новости, 17.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/ukraina-1852738988.html
Зеленский заявил, что в поставках оружия Украине не должно быть табу
Зеленский заявил, что в поставках оружия Украине не должно быть табу - РИА Новости, 17.02.2023
Зеленский заявил, что в поставках оружия Украине не должно быть табу
Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте в Киеве заявил, что в поставках оружия Украине не должно быть... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:25
2023-02-17T17:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте в Киеве заявил, что в поставках оружия Украине не должно быть табу. "Имеем общее понимание с Нидерландами, что не может быть табу в отношении поставок и поддержки оружием нашей армии, нашей Украины", - заявил он. Также Зеленский заявил, что Нидерланды вместе с Данией и Германией готовятся передать Украине около 100 танков Leopard. Зеленский провёл в пятницу встречу с Рютте в Киеве, на которой стороны обсудили военную помощь Украине. Украинские власти неоднократно призывали западных партнеров предоставить Киеву боевую авиацию. Под коалицией подразумевают объединение стран, готовых предоставить истребители. Рютте заявил, что пока не готов предметно обсуждать с Зеленским "авиационную коалицию". СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:25 17.02.2023
 
Зеленский заявил, что в поставках оружия Украине не должно быть табу

Зеленский заявил, что в поддержке Украины и ее вооруженных сил не должно быть табу

© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте в Киеве заявил, что в поставках оружия Украине не должно быть табу.
"Имеем общее понимание с Нидерландами, что не может быть табу в отношении поставок и поддержки оружием нашей армии, нашей Украины", - заявил он. Также Зеленский заявил, что Нидерланды вместе с Данией и Германией готовятся передать Украине около 100 танков Leopard.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе, 9 февраля 2023 года - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 08:00
Украинские мечты доведут Европу до самоликвидации
Зеленский провёл в пятницу встречу с Рютте в Киеве, на которой стороны обсудили военную помощь Украине. Украинские власти неоднократно призывали западных партнеров предоставить Киеву боевую авиацию. Под коалицией подразумевают объединение стран, готовых предоставить истребители. Рютте заявил, что пока не готов предметно обсуждать с Зеленским "авиационную коалицию".
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Канадский танк Leopard 2 после прибытия в Польшу
16 февраля, 08:00
"Этих бойцов хватит". На Западе придумали, как "достичь победы"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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