https://ria.ru/20230217/ukraina-1852727646.html

Зеленский назвал идею членства Украины в Евросоюзе и НАТО безальтернативной

Зеленский назвал идею членства Украины в Евросоюзе и НАТО безальтернативной - РИА Новости, 17.02.2023

Зеленский назвал идею членства Украины в Евросоюзе и НАТО безальтернативной

Владимир Зеленский считает, что нет альтернатив вступлению Украины в Европейский союз и в НАТО. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T16:49

2023-02-17T16:49

2023-02-17T16:49

в мире

украина

владимир зеленский

нато

евросоюз

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что нет альтернатив вступлению Украины в Европейский союз и в НАТО. "Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО. Нет альтернативы нашему единству", - заявил Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Он отметил, что Киев готовится начать переговоры по процессу вступления в ЕС после получения статуса кандидата, а также добавил, что Украина уже объединена с европейской экономикой в вопросе логистики и энергетики. Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

https://ria.ru/20230201/ukraina-1849096401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, нато, евросоюз