Зеленский назвал идею членства Украины в Евросоюзе и НАТО безальтернативной
Зеленский заявил, что альтернатив вступлению Украины в Евросоюз и НАТО не существует
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что нет альтернатив вступлению Украины в Европейский союз и в НАТО.
"Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО. Нет альтернативы нашему единству", - заявил Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Он отметил, что Киев готовится начать переговоры по процессу вступления в ЕС после получения статуса кандидата, а также добавил, что Украина уже объединена с европейской экономикой в вопросе логистики и энергетики.
Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.