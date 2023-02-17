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Зеленский назвал идею членства Украины в Евросоюзе и НАТО безальтернативной - РИА Новости, 17.02.2023
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Зеленский назвал идею членства Украины в Евросоюзе и НАТО безальтернативной
Зеленский назвал идею членства Украины в Евросоюзе и НАТО безальтернативной - РИА Новости, 17.02.2023
Зеленский назвал идею членства Украины в Евросоюзе и НАТО безальтернативной
Владимир Зеленский считает, что нет альтернатив вступлению Украины в Европейский союз и в НАТО. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:49
2023-02-17T16:49
в мире
украина
владимир зеленский
нато
евросоюз
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что нет альтернатив вступлению Украины в Европейский союз и в НАТО. "Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО. Нет альтернативы нашему единству", - заявил Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Он отметил, что Киев готовится начать переговоры по процессу вступления в ЕС после получения статуса кандидата, а также добавил, что Украина уже объединена с европейской экономикой в вопросе логистики и энергетики. Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
16:49 17.02.2023
 
Зеленский назвал идею членства Украины в Евросоюзе и НАТО безальтернативной

Зеленский заявил, что альтернатив вступлению Украины в Евросоюз и НАТО не существует

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что нет альтернатив вступлению Украины в Европейский союз и в НАТО.
"Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО. Нет альтернативы нашему единству", - заявил Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Он отметил, что Киев готовится начать переговоры по процессу вступления в ЕС после получения статуса кандидата, а также добавил, что Украина уже объединена с европейской экономикой в вопросе логистики и энергетики.
Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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1 февраля, 22:03
Украина в будущем должна входить в НАТО и ЕС, считает президент Чехии
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюз
 
 
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