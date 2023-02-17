https://ria.ru/20230217/ukraina-1852645530.html

Захарова предупредила о последствиях накачки Украины западными вооружениями

Захарова предупредила о последствиях накачки Украины западными вооружениями - РИА Новости, 17.02.2023

Захарова предупредила о последствиях накачки Украины западными вооружениями

Накачка Украины западными вооружениями, а также целенаправленное стимулирование Западом конфронтации Киева с Москвой может плохо закончиться, заявила в пятницу... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:49

2023-02-17T12:49

2023-02-17T12:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

мария захарова

нато

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Накачка Украины западными вооружениями, а также целенаправленное стимулирование Западом конфронтации Киева с Москвой может плохо закончиться, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходили заседания глав Минобороны стран альянса и контактной группы по Украине. "Судя по итогам брюссельских посиделок, складывается впечатление, что накачка Украины вооружением организована странами альянса для обогащения западного военно-промышленного комплекса, прежде всего, американского, чтобы надолго обеспечить его контрактами", - сказала Захарова в ходе брифинга в пятницу. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, мария захарова, нато