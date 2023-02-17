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Захарова предупредила о последствиях накачки Украины западными вооружениями - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/ukraina-1852645530.html
Захарова предупредила о последствиях накачки Украины западными вооружениями
Захарова предупредила о последствиях накачки Украины западными вооружениями - РИА Новости, 17.02.2023
Захарова предупредила о последствиях накачки Украины западными вооружениями
Накачка Украины западными вооружениями, а также целенаправленное стимулирование Западом конфронтации Киева с Москвой может плохо закончиться, заявила в пятницу... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:49
2023-02-17T12:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мария захарова
нато
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Накачка Украины западными вооружениями, а также целенаправленное стимулирование Западом конфронтации Киева с Москвой может плохо закончиться, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходили заседания глав Минобороны стран альянса и контактной группы по Украине. "Судя по итогам брюссельских посиделок, складывается впечатление, что накачка Украины вооружением организована странами альянса для обогащения западного военно-промышленного комплекса, прежде всего, американского, чтобы надолго обеспечить его контрактами", - сказала Захарова в ходе брифинга в пятницу. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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в мире, украина, мария захарова, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мария Захарова, НАТО
12:49 17.02.2023 (обновлено: 12:50 17.02.2023)
 
Захарова предупредила о последствиях накачки Украины западными вооружениями

Представитель МИД Захарова: накачка Украины западными вооружениями может плохо закончиться

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Накачка Украины западными вооружениями, а также целенаправленное стимулирование Западом конфронтации Киева с Москвой может плохо закончиться, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходили заседания глав Минобороны стран альянса и контактной группы по Украине.
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"Судя по итогам брюссельских посиделок, складывается впечатление, что накачка Украины вооружением организована странами альянса для обогащения западного военно-промышленного комплекса, прежде всего, американского, чтобы надолго обеспечить его контрактами", - сказала Захарова в ходе брифинга в пятницу.
"Натовская встреча в очередной раз показала, что ведомый Вашингтоном альянс продолжает целенаправленно усугублять обстановку в Европе, бросая новые силы и ресурсы на конфронтацию с нашей страной, с созданием рычагов нестабильности по ее периметру, все это может плохо закончиться", - отметила она.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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