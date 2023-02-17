12:49 17.02.2023 (обновлено: 12:50 17.02.2023)
Захарова предупредила о последствиях накачки Украины западными вооружениями
Представитель МИД Захарова: накачка Украины западными вооружениями может плохо закончиться
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Накачка Украины западными вооружениями, а также целенаправленное стимулирование Западом конфронтации Киева с Москвой может плохо закончиться, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходили заседания глав Минобороны стран альянса и контактной группы по Украине.
"Судя по итогам брюссельских посиделок, складывается впечатление, что накачка Украины вооружением организована странами альянса для обогащения западного военно-промышленного комплекса, прежде всего, американского, чтобы надолго обеспечить его контрактами", - сказала Захарова в ходе брифинга в пятницу.
"Натовская встреча в очередной раз показала, что ведомый Вашингтоном альянс продолжает целенаправленно усугублять обстановку в Европе, бросая новые силы и ресурсы на конфронтацию с нашей страной, с созданием рычагов нестабильности по ее периметру, все это может плохо закончиться", - отметила она.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.