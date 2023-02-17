https://ria.ru/20230217/ukraina-1852634211.html
Украинский командир пожаловался, что воюет на танке вдвое старше себя
Украинский командир пожаловался, что воюет на танке вдвое старше себя - РИА Новости, 17.02.2023
Украинский командир пожаловался, что воюет на танке вдвое старше себя
Украинским танкистам приходится воевать на старых и сильно изношенных машинах, пожаловался в интервью испанской газете Pais командир танкового эскадрона ВСУ. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:20
2023-02-17T12:20
2023-02-17T13:28
специальная военная операция на украине
украина
т-64
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Украинским танкистам приходится воевать на старых и сильно изношенных машинах, пожаловался в интервью испанской газете Pais командир танкового эскадрона ВСУ."Моему танку более 50 лет, он вдвое старше меня", — сказал изданию 28-летний военнослужащий по имени Игорь, который командует подразделением из трех танков из 1-й бронетанковой бригады украинской армии.По его словам, гусеницы его Т-64 сильно изношены, а пушку уже раз пять заклинивало, из-за чего ему приходилось покидать поле боя. Игорь добавил, что ждет немецких танков Leopard. В конце января Германия под давлением союзников по НАТО согласилась выделить Украине танки Leopard 2. Первая поставка ожидается в марте, сообщалось, что это будут 14 машин. Кроме того, в планах значатся еще 14 польских, четыре канадских, три португальских и восемь норвежских Leopard 2 разных модельных рядов.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, т-64, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Т-64, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:20 17.02.2023 (обновлено: 13:28 17.02.2023)
Украинский командир пожаловался, что воюет на танке вдвое старше себя
Украинский военный пожаловался, что воюет на танке Т-64, которому больше 50 лет