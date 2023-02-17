https://ria.ru/20230217/ukraina-1852634211.html

Украинский командир пожаловался, что воюет на танке вдвое старше себя

Украинский командир пожаловался, что воюет на танке вдвое старше себя - РИА Новости, 17.02.2023

Украинский командир пожаловался, что воюет на танке вдвое старше себя

Украинским танкистам приходится воевать на старых и сильно изношенных машинах, пожаловался в интервью испанской газете Pais командир танкового эскадрона ВСУ. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:20

2023-02-17T12:20

2023-02-17T13:28

специальная военная операция на украине

украина

т-64

в мире

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Украинским танкистам приходится воевать на старых и сильно изношенных машинах, пожаловался в интервью испанской газете Pais командир танкового эскадрона ВСУ."Моему танку более 50 лет, он вдвое старше меня", — сказал изданию 28-летний военнослужащий по имени Игорь, который командует подразделением из трех танков из 1-й бронетанковой бригады украинской армии.По его словам, гусеницы его Т-64 сильно изношены, а пушку уже раз пять заклинивало, из-за чего ему приходилось покидать поле боя. Игорь добавил, что ждет немецких танков Leopard. В конце января Германия под давлением союзников по НАТО согласилась выделить Украине танки Leopard 2. Первая поставка ожидается в марте, сообщалось, что это будут 14 машин. Кроме того, в планах значатся еще 14 польских, четыре канадских, три португальских и восемь норвежских Leopard 2 разных модельных рядов.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, т-64, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр