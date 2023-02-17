08:58 17.02.2023 (обновлено: 10:43 17.02.2023)
Экс-советник ЦРУ: Байден готовит жуткую концовку для конфликта на Украине
Экс-советник ЦРУ Рикардс допустил отправку президентом США Байденом войск на Запад Украины
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Действия американской администрации могут привести к тому, что развязка конфликта на Украине окажется ужасной, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.
"Допускаю, что отчаявшийся Байден направит войска на Западную Украину. <…> Вы можете себе представить, что может пойти не так. Эта ситуация может быстро перерасти в прямую войну между США и Россией, а не в опосредованную войну, как сейчас", — говорится в публикации.
Рикардс полагает, что администрация Байдена, по сути, превратила ситуацию на Украине в экзистенциальный кризис для США и НАТО, хотя Киев никогда не был жизненно важным интересом Вашингтона. Но угроза экзистенциальна для России, и она не сдастся, пишет он.
По мнению бывшего советника ЦРУ, Россия выиграет конфликт в военном отношении. Западная помощь может продлить боевые действия, но не повлияет на конечный результат, а просто отсрочит неизбежное и напрасно убьет множество людей, считает Рикардс.
"США не прекратят поставки оружия, потому что Джо Байден боится потерять лицо, а его ближайшие советники, такие как Виктория Нуланд, питают иррациональную ненависть к России", — заключил Рикардс.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.
По мнению бывшего советника ЦРУ, Россия выиграет конфликт в военном отношении. Западная помощь может продлить боевые действия, но не повлияет на конечный результат, а просто отсрочит неизбежное и напрасно убьет множество людей, считает Рикардс.
"США не прекратят поставки оружия, потому что Джо Байден боится потерять лицо, а его ближайшие советники, такие как Виктория Нуланд, питают иррациональную ненависть к России", — заключил Рикардс.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.