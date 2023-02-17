https://ria.ru/20230217/ukraina-1852577207.html

Экс-советник ЦРУ: Байден готовит жуткую концовку для конфликта на Украине

Экс-советник ЦРУ: Байден готовит жуткую концовку для конфликта на Украине - РИА Новости, 17.02.2023

Экс-советник ЦРУ: Байден готовит жуткую концовку для конфликта на Украине

Действия американской администрации могут привести к тому, что развязка конфликта на Украине окажется ужасной, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T08:58

2023-02-17T08:58

2023-02-17T10:43

специальная военная операция на украине

в мире

россия

джо байден

сша

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849718873_0:0:3349:1884_1920x0_80_0_0_7b3940800f040797ea57c1a75e67ffaf.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Действия американской администрации могут привести к тому, что развязка конфликта на Украине окажется ужасной, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning. "Допускаю, что отчаявшийся Байден направит войска на Западную Украину. <…> Вы можете себе представить, что может пойти не так. Эта ситуация может быстро перерасти в прямую войну между США и Россией, а не в опосредованную войну, как сейчас", — говорится в публикации. Рикардс полагает, что администрация Байдена, по сути, превратила ситуацию на Украине в экзистенциальный кризис для США и НАТО, хотя Киев никогда не был жизненно важным интересом Вашингтона. Но угроза экзистенциальна для России, и она не сдастся, пишет он. По мнению бывшего советника ЦРУ, Россия выиграет конфликт в военном отношении. Западная помощь может продлить боевые действия, но не повлияет на конечный результат, а просто отсрочит неизбежное и напрасно убьет множество людей, считает Рикардс. "США не прекратят поставки оружия, потому что Джо Байден боится потерять лицо, а его ближайшие советники, такие как Виктория Нуланд, питают иррациональную ненависть к России", — заключил Рикардс. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.

https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, джо байден, сша, украина, нато