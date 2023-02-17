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Экс-советник ЦРУ: Байден готовит жуткую концовку для конфликта на Украине - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/ukraina-1852577207.html
Экс-советник ЦРУ: Байден готовит жуткую концовку для конфликта на Украине
Экс-советник ЦРУ: Байден готовит жуткую концовку для конфликта на Украине - РИА Новости, 17.02.2023
Экс-советник ЦРУ: Байден готовит жуткую концовку для конфликта на Украине
Действия американской администрации могут привести к тому, что развязка конфликта на Украине окажется ужасной, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T08:58
2023-02-17T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
джо байден
сша
украина
нато
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Действия американской администрации могут привести к тому, что развязка конфликта на Украине окажется ужасной, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning. "Допускаю, что отчаявшийся Байден направит войска на Западную Украину. &lt;…&gt; Вы можете себе представить, что может пойти не так. Эта ситуация может быстро перерасти в прямую войну между США и Россией, а не в опосредованную войну, как сейчас", — говорится в публикации. Рикардс полагает, что администрация Байдена, по сути, превратила ситуацию на Украине в экзистенциальный кризис для США и НАТО, хотя Киев никогда не был жизненно важным интересом Вашингтона. Но угроза экзистенциальна для России, и она не сдастся, пишет он. По мнению бывшего советника ЦРУ, Россия выиграет конфликт в военном отношении. Западная помощь может продлить боевые действия, но не повлияет на конечный результат, а просто отсрочит неизбежное и напрасно убьет множество людей, считает Рикардс. "США не прекратят поставки оружия, потому что Джо Байден боится потерять лицо, а его ближайшие советники, такие как Виктория Нуланд, питают иррациональную ненависть к России", — заключил Рикардс. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.
https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html
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в мире, россия, джо байден, сша, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Джо Байден, США, Украина, НАТО
08:58 17.02.2023 (обновлено: 10:43 17.02.2023)
 
Экс-советник ЦРУ: Байден готовит жуткую концовку для конфликта на Украине

Экс-советник ЦРУ Рикардс допустил отправку президентом США Байденом войск на Запад Украины

© РИА Новости / Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости
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Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Действия американской администрации могут привести к тому, что развязка конфликта на Украине окажется ужасной, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.
"Допускаю, что отчаявшийся Байден направит войска на Западную Украину. <…> Вы можете себе представить, что может пойти не так. Эта ситуация может быстро перерасти в прямую войну между США и Россией, а не в опосредованную войну, как сейчас", — говорится в публикации.
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Рикардс полагает, что администрация Байдена, по сути, превратила ситуацию на Украине в экзистенциальный кризис для США и НАТО, хотя Киев никогда не был жизненно важным интересом Вашингтона. Но угроза экзистенциальна для России, и она не сдастся, пишет он.

По мнению бывшего советника ЦРУ, Россия выиграет конфликт в военном отношении. Западная помощь может продлить боевые действия, но не повлияет на конечный результат, а просто отсрочит неизбежное и напрасно убьет множество людей, считает Рикардс.

"США не прекратят поставки оружия, потому что Джо Байден боится потерять лицо, а его ближайшие советники, такие как Виктория Нуланд, питают иррациональную ненависть к России", — заключил Рикардс.

Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДжо БайденСШАУкраинаНАТО
 
 
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