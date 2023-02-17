01:31 17.02.2023 (обновлено: 10:41 17.02.2023)
Нуланд назвала объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины
Замглавы Госдепа США Нуланд назвала военные объекты в Крыму легитимными целями для Украины
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВиктория Нуланд
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Виктория Нуланд. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины.
"Это легитимные цели, Украина бьет по ним, и мы поддерживаем это", – сказала она на виртуальном мероприятии Центра Карнеги.
По ее словам, "существуют массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.