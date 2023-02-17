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Угледар: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Угледар: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон - РИА Новости, 17.02.2023
Угледар: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Угледар — шахтерский город в Донецкой Народной Республике, расположенный в 57 километрах к юго-западу от Донецка. Основан в 1964 году, когда началась разработка РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:00
2023-02-17T11:00
2023-02-17T11:00
инфографика
донецкая народная республика
угледар
донбасс
спецоперация
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Угледар — шахтерский город в Донецкой Народной Республике, расположенный в 57 километрах к юго-западу от Донецка. Основан в 1964 году, когда началась разработка угольных месторождений Южного Донбасса. В настоящее время в окрестностях Угледара идут ожесточенные бои. Украинская армия постоянно подвозит сюда боеприпасы и подкрепление из Курахово и Великой Новоселки. Ключевые характеристики этого населенного пункта и актуальная линия соприкосновения сторон — в инфографике Ria.ru.
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донецкая народная республика, угледар, донбасс, спецоперация, инфографика
Инфографика, Донецкая Народная Республика, Угледар, Донбасс, Спецоперация