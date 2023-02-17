https://ria.ru/20230217/uchastki-1852805199.html
Отличившиеся в спецоперации росгвардейцы смогут получать участки в Крыму
Отличившиеся в спецоперации росгвардейцы смогут получать участки в Крыму - РИА Новости, 18.02.2023
Отличившиеся в спецоперации росгвардейцы смогут получать участки в Крыму
Сотрудники Росгвардии за заслуги, проявленные во время специальной военной операции, смогут бесплатно получать земельные участки в Крыму и Подмосковье,... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-17T23:59
2023-02-17T23:59
2023-02-18T00:01
специальная военная операция на украине
жилье
московская область (подмосковье)
россия
владимир путин
севастополь
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852635061_0:129:2896:1758_1920x0_80_0_0_80eb9eda38f6f70748c022bf15bab46b.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии за заслуги, проявленные во время специальной военной операции, смогут бесплатно получать земельные участки в Крыму и Подмосковье, соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Распоряжение "О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей" вносит изменения в аналогичный документ от 19 декабря 2022 года. Помимо военнослужащих, отличившихся в ходе спецоперации, поддержку получат сотрудники Росгвардии за заслуги в спецоперации: те, кто имеет госнаграды, ветераны боевых действий, члены семей раненых и погибших. Органам государственной власти Московской области, Крыма и Севастополя рекомендовано принять законодательные акты, позволяющие предоставлять в собственность бесплатно военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, отличившимся в ходе спецоперации, земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Согласно новому распоряжению, поддержка распространяется также на лиц, проходящих или проходивших службу в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
московская область (подмосковье)
россия
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852635061_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_01743dbdae25673f714cc5a5bfba2a2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, севастополь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Жилье, Московская область (Подмосковье), Россия, Владимир Путин, Севастополь, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
23:59 17.02.2023 (обновлено: 00:01 18.02.2023)
Отличившиеся в спецоперации росгвардейцы смогут получать участки в Крыму
Отличившиеся в спецоперации росгвардейцы смогут получать участки в Крыму и Подмосковье