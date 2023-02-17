https://ria.ru/20230217/uchastki-1852805199.html

Отличившиеся в спецоперации росгвардейцы смогут получать участки в Крыму

Отличившиеся в спецоперации росгвардейцы смогут получать участки в Крыму - РИА Новости, 18.02.2023

Отличившиеся в спецоперации росгвардейцы смогут получать участки в Крыму

Сотрудники Росгвардии за заслуги, проявленные во время специальной военной операции, смогут бесплатно получать земельные участки в Крыму и Подмосковье,... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-17T23:59

2023-02-17T23:59

2023-02-18T00:01

специальная военная операция на украине

жилье

московская область (подмосковье)

россия

владимир путин

севастополь

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии за заслуги, проявленные во время специальной военной операции, смогут бесплатно получать земельные участки в Крыму и Подмосковье, соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Распоряжение "О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей" вносит изменения в аналогичный документ от 19 декабря 2022 года. Помимо военнослужащих, отличившихся в ходе спецоперации, поддержку получат сотрудники Росгвардии за заслуги в спецоперации: те, кто имеет госнаграды, ветераны боевых действий, члены семей раненых и погибших. Органам государственной власти Московской области, Крыма и Севастополя рекомендовано принять законодательные акты, позволяющие предоставлять в собственность бесплатно военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, отличившимся в ходе спецоперации, земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Согласно новому распоряжению, поддержка распространяется также на лиц, проходящих или проходивших службу в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

московская область (подмосковье)

россия

севастополь

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жилье, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, севастополь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)