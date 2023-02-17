https://ria.ru/20230217/turtsiya-1852792761.html

В Турции число погибших при землетрясениях выросло до 39 672

В Турции число погибших при землетрясениях выросло до 39 672 - РИА Новости, 17.02.2023

В Турции число погибших при землетрясениях выросло до 39 672

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 39 672 человека, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T21:43

2023-02-17T21:43

2023-02-17T21:44

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

кахраманмараш

сирия

сулейман сойлу

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АНКАРА, 17 фев - РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 39 672 человека, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Ранее сообщалось о гибели более 38 тысяч человек."В результате землетрясений на данный момент мы потеряли 39 тысяч 672 человека", - сообщил Сойлу на брифинге в пятницу.

турция

кахраманмараш

сирия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, кахраманмараш, сирия, сулейман сойлу