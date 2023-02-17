https://ria.ru/20230217/turtsiya-1852571230.html

Правящая партия Турции не намерена переносить выборы, пишут СМИ

Правящая партия Турции не намерена переносить выборы, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2023

Правящая партия Турции не намерена переносить выборы, пишут СМИ

Правящая партия Турции рассматривает различные варианты по всеобщим выборам, но намерения и решения их перенести нет, пишет в четверг газета Hürriyet со ссылкой РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T07:42

2023-02-17T07:42

2023-02-17T07:59

турция

в мире

кахраманмараш

реджеп тайип эрдоган

бюлент арынч

сирия

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АНКАРА, 17 фев – РИА Новости. Правящая партия Турции рассматривает различные варианты по всеобщим выборам, но намерения и решения их перенести нет, пишет в четверг газета Hürriyet со ссылкой на источники.Выборы в Турции запланированы на 14 мая. Телеканал Habertürk со ссылкой на собственные источники сообщил в четверг, что всеобщие выборы в Турции могут быть отложены на срок от шести месяцев до года, по данным издания, с соответствующей инициативой выступит высшая избирательная комиссия (YSK) по просьбе правящей партии."В Партии справедливости и развития (AK Parti) рассматриваются все варианты, но пока нет ни решения, ни намерения перенести выборы. Можно сказать, что президент Эрдоган выступает за проведение выборов 14 мая, а некоторые члены партии выступают за 18 июня. Утверждается, что у президента Эрдогана нет никаких опасений по поводу выборов. Высшая избирательная комиссия (YSK) проведет работу по голосованию тех, кто переехал из зоны землетрясения, или где будут голосовать те, кто остался в зоне землетрясения, чтобы избежать каких-либо разногласий по этим вопросам" - пишет автор статьи Ханде Фырат.Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в Турции назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять эту дату, а в случае отказа он использует полномочия президента – их достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики". Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата. Ранее экс-спикер парламента Турции, бывший вице-премьер Бюлент Арынч призвал отложить выборы, поскольку "страна должна избавиться от предвыборного стресса" на фоне сокрушительных землетрясений.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 38 тысяч человек.

https://ria.ru/20230214/erdogan-1852001280.html

турция

кахраманмараш

сирия

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турция, в мире, кахраманмараш, реджеп тайип эрдоган, бюлент арынч, сирия