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Более трети россиян отметили рост цен на мясо и птицу, показал опрос - РИА Новости, 17.02.2023
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Более трети россиян отметили рост цен на мясо и птицу, показал опрос
Более трети россиян отметили рост цен на мясо и птицу, показал опрос - РИА Новости, 17.02.2023
Более трети россиян отметили рост цен на мясо и птицу, показал опрос
Более трети россиян за последний месяц отметили заметный рост цен на мясо и птицу (41%), еще 33% респондентов заметили рост цен на рыбу и морепродукты, на... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:10
2023-02-17T10:10
россия
фонд "общественное мнение"
экономика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Более трети россиян за последний месяц отметили заметный рост цен на мясо и птицу (41%), еще 33% респондентов заметили рост цен на рыбу и морепродукты, на молоко и молочную продукцию - 36%, следует из результатов еженедельного опроса Фонда "Общественное мнение". Отвечая на вопрос, на какие основные продукты, товары и услуги цены, по их мнению, заметно выросли за последний месяц, 41% назвали мясо и птицу (против 36% неделей ранее), рыбу и морепродукты - 33% (31% неделей ранее), молоко и молочную продукцию - 36% (31%). Рост цен на средства личной гигиены среди хозтоваров заметили 22% опрошенных против 21% неделей ранее, на моющие чистящие средства - 24% (21%). Среди непродовольственных товаров граждане заметили рост цен на одежду и обувь - 25% (22% неделей ранее), электронику и бытовую технику - 21% (16%), стройматериалы - 21% (20%), лекарства и медикаменты - 36% (36%), бензин - 22% (18%). Цены на жилищно-коммунальные услуги выросли, считают 41% (42% неделей ранее), на медицинские услуги - 22% (21%), на услуги пассажирского транспорта - 19% (17%), на бытовые услуги - 16% (15%(. "ФОМнибус" – репрезентативный еженедельный опрос населения 18 лет и старше. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Выборка: 1500 респондентов (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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россия, фонд "общественное мнение", экономика
Россия, Фонд "Общественное мнение", Экономика
10:10 17.02.2023
 
Более трети россиян отметили рост цен на мясо и птицу, показал опрос

Опрос ФОМ показал, что более трети россиян отметили рост цен на мясо и птицу

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПожилая женщина в защитной маске в одном из магазинов Симферополя
Пожилая женщина в защитной маске в одном из магазинов Симферополя - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пожилая женщина в защитной маске в одном из магазинов Симферополя. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Более трети россиян за последний месяц отметили заметный рост цен на мясо и птицу (41%), еще 33% респондентов заметили рост цен на рыбу и морепродукты, на молоко и молочную продукцию - 36%, следует из результатов еженедельного опроса Фонда "Общественное мнение".
Отвечая на вопрос, на какие основные продукты, товары и услуги цены, по их мнению, заметно выросли за последний месяц, 41% назвали мясо и птицу (против 36% неделей ранее), рыбу и морепродукты - 33% (31% неделей ранее), молоко и молочную продукцию - 36% (31%).
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АКРА: цены на новостройки в России могут снизиться в 2023 году на 10-15%
Рост цен на средства личной гигиены среди хозтоваров заметили 22% опрошенных против 21% неделей ранее, на моющие чистящие средства - 24% (21%).
Среди непродовольственных товаров граждане заметили рост цен на одежду и обувь - 25% (22% неделей ранее), электронику и бытовую технику - 21% (16%), стройматериалы - 21% (20%), лекарства и медикаменты - 36% (36%), бензин - 22% (18%).
Цены на жилищно-коммунальные услуги выросли, считают 41% (42% неделей ранее), на медицинские услуги - 22% (21%), на услуги пассажирского транспорта - 19% (17%), на бытовые услуги - 16% (15%(.
"ФОМнибус" – репрезентативный еженедельный опрос населения 18 лет и старше. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Выборка: 1500 респондентов (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Манекены в магазине одежды 12 storeez в ТРЦ Щелковский в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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РоссияФонд "Общественное мнение"Экономика
 
 
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