https://ria.ru/20230217/tseny-1852593358.html

Более трети россиян отметили рост цен на мясо и птицу, показал опрос

Более трети россиян отметили рост цен на мясо и птицу, показал опрос - РИА Новости, 17.02.2023

Более трети россиян отметили рост цен на мясо и птицу, показал опрос

Более трети россиян за последний месяц отметили заметный рост цен на мясо и птицу (41%), еще 33% респондентов заметили рост цен на рыбу и морепродукты, на... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T10:10

2023-02-17T10:10

2023-02-17T10:10

россия

фонд "общественное мнение"

экономика

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Более трети россиян за последний месяц отметили заметный рост цен на мясо и птицу (41%), еще 33% респондентов заметили рост цен на рыбу и морепродукты, на молоко и молочную продукцию - 36%, следует из результатов еженедельного опроса Фонда "Общественное мнение". Отвечая на вопрос, на какие основные продукты, товары и услуги цены, по их мнению, заметно выросли за последний месяц, 41% назвали мясо и птицу (против 36% неделей ранее), рыбу и морепродукты - 33% (31% неделей ранее), молоко и молочную продукцию - 36% (31%). Рост цен на средства личной гигиены среди хозтоваров заметили 22% опрошенных против 21% неделей ранее, на моющие чистящие средства - 24% (21%). Среди непродовольственных товаров граждане заметили рост цен на одежду и обувь - 25% (22% неделей ранее), электронику и бытовую технику - 21% (16%), стройматериалы - 21% (20%), лекарства и медикаменты - 36% (36%), бензин - 22% (18%). Цены на жилищно-коммунальные услуги выросли, считают 41% (42% неделей ранее), на медицинские услуги - 22% (21%), на услуги пассажирского транспорта - 19% (17%), на бытовые услуги - 16% (15%(. "ФОМнибус" – репрезентативный еженедельный опрос населения 18 лет и старше. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Выборка: 1500 респондентов (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://realty.ria.ru/20230209/novostroyki-1850795790.html

https://ria.ru/20230215/brend-1852059643.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, фонд "общественное мнение", экономика