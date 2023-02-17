16:50 17.02.2023 (обновлено: 16:54 17.02.2023)
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за день звучит на всей территории Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день звучит на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, около 16.43 (мск) сигнал тревоги был объявлен по всей стране.
Ранее в пятницу воздушная тревога уже объявлялась на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.