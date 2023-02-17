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В Москве проходит церемония прощания с норвежским дипломатом Трехольтом

В Москве проходит церемония прощания с норвежским дипломатом Трехольтом - РИА Новости, 17.02.2023

В Москве проходит церемония прощания с норвежским дипломатом Трехольтом

Прощание с норвежским дипломатом Арне Трехольтом, выступавшим за сотрудничество с СССР и обвиненным в свое время по громкому делу о шпионаже, проходит в... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T13:33

2023-02-17T13:33

2023-02-17T13:37

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Прощание с норвежским дипломатом Арне Трехольтом, выступавшим за сотрудничество с СССР и обвиненным в свое время по громкому делу о шпионаже, проходит в Прощальном зале Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости. Трехольт скончался в Москве 13 февраля в возрасте 80 лет. В России бывший норвежский дипломат несколько лет вел бизнес. Проститься с Трехольтом пришел Вячеслав Зиланов, замминистра рыбного хозяйства СССР, а также близкие, коллеги и друзья покойного. В 1985 году Трехольт был приговорен к 20 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Советского Союза и Ирака. Это дело стало самым громким из подобных в Норвегии. В 1992 году Трехольт был помилован, после освобождения из тюрьмы жил, в частности, на Кипре и в Москве. На суде он не признал себя виновным и не считал, что разглашал информацию, которая могла бы нанести ущерб безопасности Норвегии. Он считал, что контакты с СССР были частью его дипломатической работы. В своей автобиографии "Серые зоны" Трехольт подчеркивал, что "шпионом не был никогда".

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