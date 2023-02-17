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Зеленский уверен, что Киев вернет контроль над утраченными территориями - РИА Новости, 17.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/territorii-1852740300.html
Зеленский уверен, что Киев вернет контроль над утраченными территориями
Зеленский уверен, что Киев вернет контроль над утраченными территориями - РИА Новости, 17.02.2023
Зеленский уверен, что Киев вернет контроль над утраченными территориями
Владимир Зеленский в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что Украина сможет вернуть контроль над утраченными территориями. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:27
2023-02-17T17:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что Украина сможет вернуть контроль над утраченными территориями. "Можем ли мы отклонить российские удары? Да. Можем ли мы защитить наших граждан от российских ракет? Конечно. Можем ли мы освободить нашу землю? Тому есть 1 891 доказательство - именно столько сел и городов мы смогли освободить от российской оккупации", - заявил Зеленский. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852728838.html
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Владимир Зеленский
17:27 17.02.2023 (обновлено: 17:30 17.02.2023)
 
Зеленский уверен, что Киев вернет контроль над утраченными территориями

Зеленский уверен, что Украина сможет вернуть контроль над утраченными территориями

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что Украина сможет вернуть контроль над утраченными территориями.
"Можем ли мы отклонить российские удары? Да. Можем ли мы защитить наших граждан от российских ракет? Конечно. Можем ли мы освободить нашу землю? Тому есть 1 891 доказательство - именно столько сел и городов мы смогли освободить от российской оккупации", - заявил Зеленский.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Вчера, 16:51
СМИ сообщили о тайном предупреждении Зеленскому из Вашингтона
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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