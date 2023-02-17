https://ria.ru/20230217/territorii-1852740300.html

Зеленский уверен, что Киев вернет контроль над утраченными территориями

Зеленский уверен, что Киев вернет контроль над утраченными территориями - РИА Новости, 17.02.2023

Зеленский уверен, что Киев вернет контроль над утраченными территориями

Владимир Зеленский в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что Украина сможет вернуть контроль над утраченными территориями. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T17:27

2023-02-17T17:27

2023-02-17T17:30

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

донецкая народная республика

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что Украина сможет вернуть контроль над утраченными территориями. "Можем ли мы отклонить российские удары? Да. Можем ли мы защитить наших граждан от российских ракет? Конечно. Можем ли мы освободить нашу землю? Тому есть 1 891 доказательство - именно столько сел и городов мы смогли освободить от российской оккупации", - заявил Зеленский. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852728838.html

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украина

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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, владимир зеленский