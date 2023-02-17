https://ria.ru/20230217/telenok-1852759349.html

Арестованная за выгул теленка в Москве американка уехала в Стамбул

Арестованная за выгул теленка в Москве американка уехала в Стамбул - РИА Новости, 17.02.2023

Арестованная за выгул теленка в Москве американка уехала в Стамбул

Американка Алисия Дей, попавшая под арест за выгул теленка на Красной площади, сообщила РИА Новости, что уехала из Москвы в Стамбул; по ее словам, ей запретили... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T18:39

2023-02-17T18:39

2023-02-17T18:39

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авито

стамбул

россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Американка Алисия Дей, попавшая под арест за выгул теленка на Красной площади, сообщила РИА Новости, что уехала из Москвы в Стамбул; по ее словам, ей запретили въезд в Россию на 40 лет. "Я получила бумагу, что мне нужно уехать из России до 16 февраля и что мне запрещено 40 лет вернуться [так сказала сама девушка на русском языке, грамматически правильно - "возвращаться"] в Россию", - сказала она. На уточняющий вопрос о том, где она сейчас, Дей сообщила, что находится в отеле в Стамбуле. Там, по ее словам, она будет отдыхать до конца месяца. Обжалованием решения о запрете на въезд, по ее словам, занимается ее адвокат. Необычный "перфоманс" гражданка США устроила 31 января: Алисия Дей попыталась прогуляться с теленком на Красной площади в Москве. В результате суд арестовал ее на 13 суток и оштрафовал на 20 тысяч рублей по двум протоколам - по части 6.1 статьи 20.2 (несанкционированная акция, помешавшая пешеходам) и по части 1 статьи 19.3 (сопротивлении полиции). Как ранее рассказала сама Дей журналистам и суду, ее питомца зовут Доктор Теленок, купила она его на "Авито", хотела показать Красную площадь, а потом отправить в приют, где животное жило бы до старости. По утверждению девушки, это "не акция, это личное дело". Свой поступок она объяснила любовью к животным - "просто я их люблю", пояснив, что подобные поступки уже совершала в других странах. На тот момент девушка жила в подмосковном Реутове по туристической визе. По-русски она говорит хорошо – по собственным словам, выучила язык "из интереса" еще в школе в США.

https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852652765.html

https://ria.ru/20230216/rysi-1852304253.html

https://ria.ru/20230216/orlan-belokhvost-1852528668.html

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москва, авито, стамбул, россия, сша