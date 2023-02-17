https://ria.ru/20230217/telefon-1852563634.html

Россиян предупредили о рисках при покупке китайских телефонов

Россиян предупредили о рисках при покупке китайских телефонов - РИА Новости, 17.02.2023

Россиян предупредили о рисках при покупке китайских телефонов

Россиянам следует с осторожностью покупать смартфоны, предназначенные для китайского рынка, так как существует риск блокировки голосовых вызовов, заявил РИА... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T03:36

2023-02-17T03:36

2023-02-17T03:36

технологии

realme

сколковский институт науки и технологий

общество

россия

китай

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россиянам следует с осторожностью покупать смартфоны, предназначенные для китайского рынка, так как существует риск блокировки голосовых вызовов, заявил РИА Новости заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов. "Проблема с блокировкой голосовых вызовов затронула несколько свежих моделей OnePlus, Realme и OPPO, которые предназначены для продажи только на китайском рынке. Аналогичная ситуация может произойти и с Xiaomi. Совет очень простой: никогда не покупайте смартфоны, предназначенные для китайского рынка. В интернет-магазинах они обычно обозначаются ярлыком CN и соответствующей подписью. Лучше несколько раз проверить, чем потом столкнуться с проблемами", - сказал Сиволобов. Эксперт отметил, что в "настоящее время готового решения этого вопроса нет, поскольку не помогает даже смена прошивки". По его словам, ситуация может разрешиться двумя способами: либо будет обновление от производителя, либо "умельцы сделают работающую прошивку". Он также добавил, что такие блокировки могут быть связаны с системой безопасности смартфонов. "Я предполагаю, хотя подчеркну, что официальных подтверждений пока нет, что разработчики китайской компании BBK (бренды Realme, OPPO и OnePlus) в ускоренном режиме готовят обновление прошивки для китайской версии, что должно исправить ситуацию с утечкой данных. А пока патч не готов, производители отключили возможность голосовых вызовов. Возможно, это только совпадение. Но если ситуация действительно такова, то блокировка звонков может появиться и в смартфонах Xiaomi, предназначенных для китайского рынка", - заключил Сиволобов.

https://ria.ru/20230202/shpionazh-1849121953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, realme, сколковский институт науки и технологий, общество, россия, китай