https://ria.ru/20230217/tayvan-1852680792.html

На Тайвань прибыл чиновник Пентагона, курирующий отношения с Китаем

На Тайвань прибыл чиновник Пентагона, курирующий отношения с Китаем - РИА Новости, 17.02.2023

На Тайвань прибыл чиновник Пентагона, курирующий отношения с Китаем

Чиновник Пентагона, курирующий отношения с Китаем, Майкл Чейз прибыл на Тайвань на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином из-за китайского... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:22

2023-02-17T14:22

2023-02-17T14:22

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нэнси пелоси

министерство обороны сша

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Чиновник Пентагона, курирующий отношения с Китаем, Майкл Чейз прибыл на Тайвань на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином из-за китайского аэростата, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник. Ранее издание со ссылкой на источники сообщало, что Чейз посетит Тайвань в ближайшие дни. "Майкл Чейз, заместитель помощника министра обороны США по делам Китая, прибыл на Тайвань", - говорится в сообщении. Как отмечает издание, Чейз стал первым высокопоставленным представителем американского оборонного ведомства, посетившим Тайвань с 2019 года, когда на остров прибыл Хайно Клинк, заместитель помощника министра обороны по Восточной Азии. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения о возможном скором визите на Тайвань чиновника Пентагона, заявил, что США должны соблюдать принцип "одного Китая" и прекратить любые формы официальных обменов и военных связей с Тайванем. Визит состоится на фоне нового обострения отношений между Вашингтоном и Пекином из-за китайского аэростата, пересекшего США и перехваченного над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230217/kitay-1852486049.html

https://ria.ru/20230216/kontakty-1852550341.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, министерство обороны сша