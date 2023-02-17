На Тайвань прибыл чиновник Пентагона, курирующий отношения с Китаем
На Тайвань прибыл чиновник Пентагона Майкл Чейз, курирующий отношения с Китаем
© AP Photo / Vincent ThianМужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе
© AP Photo / Vincent Thian
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Чиновник Пентагона, курирующий отношения с Китаем, Майкл Чейз прибыл на Тайвань на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином из-за китайского аэростата, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.
Ранее издание со ссылкой на источники сообщало, что Чейз посетит Тайвань в ближайшие дни.
"Майкл Чейз, заместитель помощника министра обороны США по делам Китая, прибыл на Тайвань", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, Чейз стал первым высокопоставленным представителем американского оборонного ведомства, посетившим Тайвань с 2019 года, когда на остров прибыл Хайно Клинк, заместитель помощника министра обороны по Восточной Азии. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения о возможном скором визите на Тайвань чиновника Пентагона, заявил, что США должны соблюдать принцип "одного Китая" и прекратить любые формы официальных обменов и военных связей с Тайванем.
Визит состоится на фоне нового обострения отношений между Вашингтоном и Пекином из-за китайского аэростата, пересекшего США и перехваченного над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.