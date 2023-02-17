Представитель Пентагона по делам Китая посетит Тайвань, пишут СМИ
Financial Times: чиновник Пентагона по делам Китая в ближайшие дни посетит Тайвань
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Чиновник Пентагона, курирующий отношения с Китаем, в ближайшие дни посетит Тайвань, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Как отмечает издание, Чейз станет первым высокопоставленным представителем оборонного ведомства, посетившим Тайвань с 2019 года, когда на остров прибыл Хайно Клинк, заместитель помощника министра обороны по Восточной Азии.
Визит состоится на фоне нового обострения отношений между Вашингтоном и Пекином из-за китайского аэростата, пересекшего США и перехваченного над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.