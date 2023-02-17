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Представитель Пентагона по делам Китая посетит Тайвань, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2023
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Представитель Пентагона по делам Китая посетит Тайвань, пишут СМИ
Представитель Пентагона по делам Китая посетит Тайвань, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2023
Представитель Пентагона по делам Китая посетит Тайвань, пишут СМИ
Чиновник Пентагона, курирующий отношения с Китаем, в ближайшие дни посетит Тайвань, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T02:40
2023-02-17T02:40
в мире
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
министерство обороны сша
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Чиновник Пентагона, курирующий отношения с Китаем, в ближайшие дни посетит Тайвань, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. В настоящее время Майкл Чейз, заместитель помощника министра обороны США по делам Китая, находится в Монголии для переговоров с военными этой страны. Как отмечает издание, Чейз станет первым высокопоставленным представителем оборонного ведомства, посетившим Тайвань с 2019 года, когда на остров прибыл Хайно Клинк, заместитель помощника министра обороны по Восточной Азии. Визит состоится на фоне нового обострения отношений между Вашингтоном и Пекином из-за китайского аэростата, пересекшего США и перехваченного над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230216/tayvan-1852402274.html
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в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, министерство обороны сша
В мире, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси, Министерство обороны США
02:40 17.02.2023
 
Представитель Пентагона по делам Китая посетит Тайвань, пишут СМИ

Financial Times: чиновник Пентагона по делам Китая в ближайшие дни посетит Тайвань

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Чиновник Пентагона, курирующий отношения с Китаем, в ближайшие дни посетит Тайвань, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
В настоящее время Майкл Чейз, заместитель помощника министра обороны США по делам Китая, находится в Монголии для переговоров с военными этой страны.
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Как отмечает издание, Чейз станет первым высокопоставленным представителем оборонного ведомства, посетившим Тайвань с 2019 года, когда на остров прибыл Хайно Клинк, заместитель помощника министра обороны по Восточной Азии.
Визит состоится на фоне нового обострения отношений между Вашингтоном и Пекином из-за китайского аэростата, пересекшего США и перехваченного над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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