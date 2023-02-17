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Шольц призвал партнеров начать поставки танков Украине - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/tanki-1852759685.html
Шольц призвал партнеров начать поставки танков Украине
Шольц призвал партнеров начать поставки танков Украине - РИА Новости, 17.02.2023
Шольц призвал партнеров начать поставки танков Украине
Страны, которые имеют возможность поставить вслед за Германией более современные танки на Украину, должны решиться на этот шаг, заявил канцлер страны Олаф Шольц РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T18:40
2023-02-17T18:40
специальная военная операция на украине
украина
германия
олаф шольц
нато
в мире
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Страны, которые имеют возможность поставить вслед за Германией более современные танки на Украину, должны решиться на этот шаг, заявил канцлер страны Олаф Шольц во время своей вступительной речи на Мюнхенской конференции по безопасности. Шольц в начале речи, транслировавшейся на сайте конференции в Мюнхене, перечислил оружие, которое поставляет Германия на Украину – системы ПВО, ЗРК, бронетранспортёры и, в конечном итоге, современные танки. "Это также означает, что все те, кто может поставлять танки такого типа, должны так и поступить", - подчеркнул он. Шольц сообщил, что правительство страны будет стремиться к тому, чтобы это произошло, в том числе и в ходе Мюнхенской конференции. На вопрос, как Германия оказалась в положении, что её все подгоняли поставлять Киеву танки, а теперь сами тянут с этим решением, канцлер ответил коротко: "ну что ж...". Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщал, что вопреки ранним обещаниям, альянс по поддержке Украины сможет поставить лишь половину батальона более современных танков Leopard 2 A6. Связано это в том числе с тем, что Нидерланды и Дания пока не готовы принять участие в поставках. Писториус уточнил, что Нидерланды примут участие лишь в поставке боеприпасов к танкам, а Дания пока лишь оценивает варианты своего участия. Берлин ранее сообщал о планах создать "танковый альянс", который смог бы поставить Украине два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 - в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html
https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html
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украина, германия, олаф шольц, нато, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Олаф Шольц, НАТО, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:40 17.02.2023
 
Шольц призвал партнеров начать поставки танков Украине

Шольц: страны, которые могут поставить современные танки Украине, должны на это решиться

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Страны, которые имеют возможность поставить вслед за Германией более современные танки на Украину, должны решиться на этот шаг, заявил канцлер страны Олаф Шольц во время своей вступительной речи на Мюнхенской конференции по безопасности.
Шольц в начале речи, транслировавшейся на сайте конференции в Мюнхене, перечислил оружие, которое поставляет Германия на Украину – системы ПВО, ЗРК, бронетранспортёры и, в конечном итоге, современные танки.
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"Это также означает, что все те, кто может поставлять танки такого типа, должны так и поступить", - подчеркнул он. Шольц сообщил, что правительство страны будет стремиться к тому, чтобы это произошло, в том числе и в ходе Мюнхенской конференции. На вопрос, как Германия оказалась в положении, что её все подгоняли поставлять Киеву танки, а теперь сами тянут с этим решением, канцлер ответил коротко: "ну что ж...".
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщал, что вопреки ранним обещаниям, альянс по поддержке Украины сможет поставить лишь половину батальона более современных танков Leopard 2 A6. Связано это в том числе с тем, что Нидерланды и Дания пока не готовы принять участие в поставках. Писториус уточнил, что Нидерланды примут участие лишь в поставке боеприпасов к танкам, а Дания пока лишь оценивает варианты своего участия.
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Переехали красные линии. Что последует за передачей танков Украине
Берлин ранее сообщал о планах создать "танковый альянс", который смог бы поставить Украине два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 - в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе, 9 февраля 2023 года - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияОлаф ШольцНАТОВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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