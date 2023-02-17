Шольц призвал партнеров начать поставки танков Украине
Шольц: страны, которые могут поставить современные танки Украине, должны на это решиться
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Страны, которые имеют возможность поставить вслед за Германией более современные танки на Украину, должны решиться на этот шаг, заявил канцлер страны Олаф Шольц во время своей вступительной речи на Мюнхенской конференции по безопасности.
Шольц в начале речи, транслировавшейся на сайте конференции в Мюнхене, перечислил оружие, которое поставляет Германия на Украину – системы ПВО, ЗРК, бронетранспортёры и, в конечном итоге, современные танки.
"Это также означает, что все те, кто может поставлять танки такого типа, должны так и поступить", - подчеркнул он. Шольц сообщил, что правительство страны будет стремиться к тому, чтобы это произошло, в том числе и в ходе Мюнхенской конференции. На вопрос, как Германия оказалась в положении, что её все подгоняли поставлять Киеву танки, а теперь сами тянут с этим решением, канцлер ответил коротко: "ну что ж...".
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщал, что вопреки ранним обещаниям, альянс по поддержке Украины сможет поставить лишь половину батальона более современных танков Leopard 2 A6. Связано это в том числе с тем, что Нидерланды и Дания пока не готовы принять участие в поставках. Писториус уточнил, что Нидерланды примут участие лишь в поставке боеприпасов к танкам, а Дания пока лишь оценивает варианты своего участия.
Берлин ранее сообщал о планах создать "танковый альянс", который смог бы поставить Украине два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 - в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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