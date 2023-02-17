https://ria.ru/20230217/suverenitet-1852558735.html

В России определили приоритетные направления технологического суверенитета

В России определили приоритетные направления технологического суверенитета - РИА Новости, 17.02.2023

В России определили приоритетные направления технологического суверенитета

Российские ведомства определили приоритетные направления технологического суверенитета, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T01:20

2023-02-17T01:20

2023-02-17T01:20

экономика

технологии

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские ведомства определили приоритетные направления технологического суверенитета, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале правовых актов. Разработчиком проекта является Минэкономразвития, а соисполнителями Минфин, Минпромторг и Центробанк. "Правительство Российской Федерации постановляет: 1.утвердить прилагаемые: приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики Российской Федерации; правила определения соответствия проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации", - говорится в проекте. В тексте добавляется, что Минэкономразвития необходимо обеспечить образование межведомственной комиссии по технологическому суверенитету и структурной адаптации экономики. Согласно проекту, приоритетные направления подразделяются на две группы: проекты технологического суверенитета и проекты структурной адаптации экономики. К первой относится продукция следующий типов: медицинской, фармацевтической и химической промышленности, станкоинструментальной промышленности и тяжелого машиностроения, судостроения, электронной и электротехнической промышленности, энергетической и авиационной промышленности, а также автомобилестроения, железнодорожного, нефтегазового, сельскохозяйственного и специализированного машиностроения. Ко второй группе относятся проекты инфраструктуры и оказания услуг, например, строительство железных дорог и услуги по переоборудованию и восстановлению судов.

https://ria.ru/20230216/ural-1852466274.html

https://ria.ru/20230216/vto-1852529350.html

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экономика, технологии, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)