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В России определили приоритетные направления технологического суверенитета - РИА Новости, 17.02.2023
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В России определили приоритетные направления технологического суверенитета
В России определили приоритетные направления технологического суверенитета - РИА Новости, 17.02.2023
В России определили приоритетные направления технологического суверенитета
Российские ведомства определили приоритетные направления технологического суверенитета, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T01:20
2023-02-17T01:20
экономика
технологии
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские ведомства определили приоритетные направления технологического суверенитета, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале правовых актов. Разработчиком проекта является Минэкономразвития, а соисполнителями Минфин, Минпромторг и Центробанк. "Правительство Российской Федерации постановляет: 1.утвердить прилагаемые: приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики Российской Федерации; правила определения соответствия проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации", - говорится в проекте. В тексте добавляется, что Минэкономразвития необходимо обеспечить образование межведомственной комиссии по технологическому суверенитету и структурной адаптации экономики. Согласно проекту, приоритетные направления подразделяются на две группы: проекты технологического суверенитета и проекты структурной адаптации экономики. К первой относится продукция следующий типов: медицинской, фармацевтической и химической промышленности, станкоинструментальной промышленности и тяжелого машиностроения, судостроения, электронной и электротехнической промышленности, энергетической и авиационной промышленности, а также автомобилестроения, железнодорожного, нефтегазового, сельскохозяйственного и специализированного машиностроения. Ко второй группе относятся проекты инфраструктуры и оказания услуг, например, строительство железных дорог и услуги по переоборудованию и восстановлению судов.
https://ria.ru/20230216/ural-1852466274.html
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экономика, технологии, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
01:20 17.02.2023
 
В России определили приоритетные направления технологического суверенитета

Российские ведомства определили приоритетные направления технологического суверенитета

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские ведомства определили приоритетные направления технологического суверенитета, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале правовых актов.
Разработчиком проекта является Минэкономразвития, а соисполнителями Минфин, Минпромторг и Центробанк.
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"Правительство Российской Федерации постановляет: 1.утвердить прилагаемые: приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики Российской Федерации; правила определения соответствия проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации", - говорится в проекте.
В тексте добавляется, что Минэкономразвития необходимо обеспечить образование межведомственной комиссии по технологическому суверенитету и структурной адаптации экономики.
Согласно проекту, приоритетные направления подразделяются на две группы: проекты технологического суверенитета и проекты структурной адаптации экономики.
К первой относится продукция следующий типов: медицинской, фармацевтической и химической промышленности, станкоинструментальной промышленности и тяжелого машиностроения, судостроения, электронной и электротехнической промышленности, энергетической и авиационной промышленности, а также автомобилестроения, железнодорожного, нефтегазового, сельскохозяйственного и специализированного машиностроения.
Ко второй группе относятся проекты инфраструктуры и оказания услуг, например, строительство железных дорог и услуги по переоборудованию и восстановлению судов.
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ЭкономикаТехнологииРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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